Magyar Péter erre mit mond? – Fegyverkezésre szólította fel Európát a Tisza pártcsaládja + videó

„Ébredj, Európa! Fegyverkezz most!”, ezt írta ki az Európai Néppárt, Manfred Weber pártja, a Tisza pártcsaládja a Facebook-oldalára – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője közösségi oldalára feltöltött videójában rámutatott:

Ha valakinek még kétsége van azzal kapcsolatban, hogy milyen irányba megy az Európai Néppárt és milyen irányba megy Brüsszel most, akkor elég csak megnézni, hogy ők mit mondanak.

Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, érdemes mérlegelni azt az állítást, amikor Magyar Péter úgy próbál tenni, mintha neki bármi önálló döntése lenne ilyen kérdésekben.

Manfred Weber már korábban megmondta, aki az Európai Néppárt tagja, az feltétel nélkül támogatja Ukrajnát, és úgy látszik, hogy a háborút is

– emlékeztetett a kormánypárti politikus.

Ha olyan ember vezeti hazánkat, aki nem tud nemet mondani Brüsszelnek és Berlinnek, akkor ráfázunk, és kár volt újraépíteni a budai várat

– szögezte le Szentkirályi Alexandra, majd hozzátette: „Ezért is a biztos választás a Fidesz!”

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője (b) és Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)