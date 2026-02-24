Gulyás Gergely: A rezsicsökkentés és a családtámogatások megőrzése a választás tétje

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter Pápa városában, a helyi kampányrendezvényen azt hangsúlyozta, hogy Magyarország az elmúlt 15 évben majdnem minden területen nagyot lépett előre: a gazdasági és a szociális eredményeket illetően egyaránt – írta a Veol.

Forrás: Facebook/Gulyás Gergely

A miniszter kiemelte: szerinte az ellenzéki szereplők gyűlöletkeltéssel próbálnak választást nyerni, és elmondta, hogy a Tisza Párt kormányra kerülése milyen hatással lenne az energiaellátásra, különös tekintettel a rezsicsökkentés fenntartására és a külföldi gáz- és olajszállításokra. Gulyás azt mondta:

nincs műszaki akadálya annak, hogy a Barátság kőolajvezeték szállítása újrainduljon, és hangsúlyozta ennek fontosságát az energiaellátás biztonsága miatt.

A miniszter arról is beszélt, hogy Magyarország nem küld fegyvereket Ukrajnának, viszont humanitárius segítséget nyújt, beleértve a kárpátaljai magyarok támogatását is.

Emellett érintette a gödi Samsung-ügyet is – szerinte

a hatóságok szabályosan jártak el a mérési eredmények alapján kiszabott bírsággal kapcsolatban.

Gulyás véleménye szerint a magyar gazdaság ismét növekedési pályára állhat, és ennek kulcsa többek között a beruházások beindulása, mint például a BMW- és a BYD-gyár.

A politikus a kampány meghatározó témájaként említette a hazai közéletben tapasztalható élesedő vitákat és a szuverenitás, a rezsicsökkentés, valamint a családtámogatások megőrzésének fontosságát.