Helyreigazítás

Január 30-i cikkünkben valótlanul állítottuk, hogy a tusnádfürdői medveszobor felállítása Csepel polgármesterének, Borbély Lénárdnak a támogatásával valósul meg, a 12 millió forintos szoborállítási költségek felét a magyarországi testvértelepülés elöljárója, másik felét a tusnádfürdői vállalkozás biztosította.

Ezzel szemben a valóság az, hogy a szobor finanszírozásában a csepeli polgármesternek és önkormányzatnak semmilyen szerepe nincs.