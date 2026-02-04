GyőrPintér BenceTisza Párt

Hülyét csinált magából a győri polgármester: 1,7 milliárdos sikkasztást kiáltott, de hamar kiderült az igazság + videó

Feljelentés, közgyűlés-feloszlatás, milliárdos vádak – Pintér Bence, Győr baloldali polgármester kemény támadást indított a város üzemeltetéséért felelős cégek ellen, ám a Győr-Szol Zrt. szerint nem pénzügyi botrányról, hanem politikai hadjáratról van szó.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 12:52
Fotó: Krizsán Csaba Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Áll a bál Győrött: minden jel arra mutat, hogy Pintér Bence polgármester előre eltervezett politikai támadást indított a város két legfontosabb üzemeltető cége ellen. A baloldali városvezető kedden arról tett bejelentést közösségi oldalán, kezdeményezi a fideszes többségű közgyűlés feloszlatását, mert állítása szerint a közgyűlés felügyeletében álló Győr-Szol Zrt. kezelésében 1,7 milliárd forint eltűnt az önkormányzat lakáskasszájából.

Pintér Bence polgármester Győr-Szol Zrt.-t, a vállalat cáfolt (Forrás: Facebook)

A polgármester bejelentette, feljelentést is tett az ügyben Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségen. De mit is érdemes tudni erről a vállaltról? Még 2009-ben határozott arról Győr város önkormányzata, hogy új gazdasági társaságot hoz létre azzal a szándékkal, hogy az önálló gazdálkodást folytató, négy százszázalékos önkormányzati tulajdonú cégének (Inszol Zrt., Komszol Kft., Győrhő Kft. és Győri Városfejlesztési Kft.) működését a jövőben ennek keretében folytassa. Így jött létre a Győr-Szol Zrt.

A cég profilja az ingatlankezeléstől a városüzemeltetésen keresztül a távhőszolgáltatásra, az energiatermelésre, a beruházási és kivitelezési munkák elvégzésére, a társasházkezelésre is kiterjed. A Győr-Szol hamar reagált is a polgármester vádjaira: kiadott egy közleményt, amelyben dokumentumokkal mutatták be, hogy „minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik belőle”.

Cáfolták a vádakat

Mint írták, Pintér Bencének a közvélemény félrevezetése helyett inkább a szerződés tényleges tartalmáról kellene beszélni. „A riogatás nem pótolja a tényeket, így társaságunk a tisztánlátás érdekében reagál a polgármester szakmaiságot nélkülöző, vélhetően politikai indíttatású támadására” – írták, aláhúzva: „a polgármester által megfogalmazott vádakkal szemben a Győr-Szol Zrt. az ingatlankezelésről szóló megbízási és vállalkozási szerződésben megfogalmazottakat pénzügyileg és szakmailag is maradéktalanul teljesíti.”

A Győr-Szol Zrt. székhelye (gyorszol.hu)
A Győr-Szol székhelye (gyorszol.hu)

Emlékeztetettek, a szóban forgó szerződés egy megbízási és vállalkozási szerződés, amely a győri önkormányzat és vállalat között jött létre 2018 májusában – ez pedig egyértelműen rögzíti a bérleti díjak kezelésének és elszámolásának szabályait. „A szerződés nem írja elő elkülönített bankszámla vagy bankbetét fenntartását, kizárólag elkülönített nyilvántartást és havi, teljes körű, főkönyvi elszámolási kötelezettséget, amit eddig Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kifogásolt egyszer sem. A szerződés 5.8. pontja alapján a megbízó és megbízott közötti ingatlankezeléssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása pénzmozgás nélkül történik” – fejtették ki.

Nem maradnak el a jogi következmények

Összefoglalva:

  • nem sérült a szerződési kötelezettség,
  • nem áll fenn szabálytalanság,
  • az ingatlanokkal kapcsolatos feladatellátásra biztosított a pénzügyi fedezet.

Hangsúlyozták: „A tények meg nem értése, tudatos vagy hozzá nem értésből fakadó félremagyarázása alkalmas a lakosság félrevezetésére, félelemkeltésre. Ismételten kérjük polgármester úrtól: szakmai egyeztetésekre törekedjen a közösségi médiában való kommunikáció helyett.”

„Az elmúlt időszakban többször előfordult, hogy a városvezetés valótlan információkat közölt, melyek alkalmasak arra, hogy rossz színben tüntessék fel társaságunkat, ezért a szükséges jogi lépéseket megtesszük”

– zárta közleményét a Győr-Szol.

Mi lehet a háttérben?

A Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, Fekete Dávid közösségi oldalán azt írta: Pintér Bence nem csinált mást, mint egy előre eltervezett politikai támadást indított a város két legfontosabb üzemeltető cége ellen. Hamis vádakkal próbálja meg megakadályozni a város működését.

Kifejtette: „Megtámadta a Győr-Szolt, aki az utcáinkat takarítja, a piacainkat üzemelteti és a városi ingatlanokat tartja rendben. Rátámadt azokra a helyi, lokálpatrióta vállalkozókra, akik a fesztiváljaink lebonyolításában segédkeznek vagy a sportlétesítményeinkben biztosítják a rendet. Rátámadt a Győr Projekt Kft.-re is, amelyik városunk tízezres látogatottságú fesztiváljait szervezi.”  

Felháborítónak tartom, hogy a Magyar Péterrel kötött politikai alkuja érdekében tönkre akarja tenni a város működését

– írta, utalva a Tisza Párt elnökével történt tavalyi találkozóra.

Pintér Bence Győri polgármester és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)
Pintér Bence Győri polgármester és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: Facebook)

Azzal kapcsolatban, hogy a baloldali polgármester a közgyűlés feloszlatását kezdeményezte, Fekete Dávid a Mandinernek úgy fogalmazott: „Mindenki tartsa tiszteletben azt a választási eredményt, ami 2024. május 9-én született. A polgármester láthatóan nem ezt akarja.” Hozzátette: „De ha mindenképpen új választást szeretne, ott a lehetőség, hogy lemondjon a polgármesteri székéről, és akkor a város majd választ új polgármestert.”

Borítókép: Pintér Bence polgármester (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

