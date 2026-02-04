Hülyét csinált magából a győri polgármester: 1,7 milliárdos sikkasztást kiáltott, de hamar kiderült az igazság + videó

Áll a bál Győrött: minden jel arra mutat, hogy Pintér Bence polgármester előre eltervezett politikai támadást indított a város két legfontosabb üzemeltető cége ellen. A baloldali városvezető kedden arról tett bejelentést közösségi oldalán, kezdeményezi a fideszes többségű közgyűlés feloszlatását, mert állítása szerint a közgyűlés felügyeletében álló Győr-Szol Zrt. kezelésében 1,7 milliárd forint eltűnt az önkormányzat lakáskasszájából.

Pintér Bence polgármester Győr-Szol Zrt.-t, a vállalat cáfolt (Forrás: Facebook)

A polgármester bejelentette, feljelentést is tett az ügyben Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészségen. De mit is érdemes tudni erről a vállaltról? Még 2009-ben határozott arról Győr város önkormányzata, hogy új gazdasági társaságot hoz létre azzal a szándékkal, hogy az önálló gazdálkodást folytató, négy százszázalékos önkormányzati tulajdonú cégének (Inszol Zrt., Komszol Kft., Győrhő Kft. és Győri Városfejlesztési Kft.) működését a jövőben ennek keretében folytassa. Így jött létre a Győr-Szol Zrt.

A cég profilja az ingatlankezeléstől a városüzemeltetésen keresztül a távhőszolgáltatásra, az energiatermelésre, a beruházási és kivitelezési munkák elvégzésére, a társasházkezelésre is kiterjed. A Győr-Szol hamar reagált is a polgármester vádjaira: kiadott egy közleményt, amelyben dokumentumokkal mutatták be, hogy „minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik belőle”.

Cáfolták a vádakat

Mint írták, Pintér Bencének a közvélemény félrevezetése helyett inkább a szerződés tényleges tartalmáról kellene beszélni. „A riogatás nem pótolja a tényeket, így társaságunk a tisztánlátás érdekében reagál a polgármester szakmaiságot nélkülöző, vélhetően politikai indíttatású támadására” – írták, aláhúzva: „a polgármester által megfogalmazott vádakkal szemben a Győr-Szol Zrt. az ingatlankezelésről szóló megbízási és vállalkozási szerződésben megfogalmazottakat pénzügyileg és szakmailag is maradéktalanul teljesíti.”

A Győr-Szol székhelye (gyorszol.hu)

Emlékeztetettek, a szóban forgó szerződés egy megbízási és vállalkozási szerződés, amely a győri önkormányzat és vállalat között jött létre 2018 májusában – ez pedig egyértelműen rögzíti a bérleti díjak kezelésének és elszámolásának szabályait. „A szerződés nem írja elő elkülönített bankszámla vagy bankbetét fenntartását, kizárólag elkülönített nyilvántartást és havi, teljes körű, főkönyvi elszámolási kötelezettséget, amit eddig Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nem kifogásolt egyszer sem. A szerződés 5.8. pontja alapján a megbízó és megbízott közötti ingatlankezeléssel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolása pénzmozgás nélkül történik” – fejtették ki.