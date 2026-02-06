Már próbálkozik a tavasz, de messze még a teljes siker + videó

A látási viszonyok fokozatosan javulnak, ezt követően nagyrészt felhős idő valószínű, de több helyen – elsősorban a déli és keleti megyékben – szakadozhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Egyre kevesebb helyen – főként északkeleten, északon – fordulhat elő gyenge eső, záporeső. Helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 14 Celsius-fok között várható, de helyenként északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő.

Késő estére 0 és 6 fok közé hűl le a levegő.

Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?

A légköri változások nem befolyásolják számottevő mértékben szervezetünk működését. A hajnali fagy, illetve párás levegő a krónikus ízületi megbetegedésben szenvedők tüneteit erősítheti, a beteg testrész fájdalma fokozódhat, illetve mozgástere beszűkülhet. Az érintett végtagok ébredés utáni alapos átmozgatása sokat javíthat a tüneteken. A párásság a krónikus légúti betegeknek sem kedvez, panaszaik és tüneteik felerősödhetnek.

A nedves, párás időben könnyebben terjednek a cseppfertőzéssel fertőző vírusok, ezért nő meg ilyenkor a légúti megbetegedések száma.

Különösen fontos a fertőzések elleni védekezés, a fokozott higiénia – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen időjárás várható a hétvégén?

Szombaton erősen felhős marad az idő. Északnyugat felől kisebb eső vagy zápor érkezhet. Az északnyugati szél több helyen élénkebbé válik. A csúcshőmérséklet megközelíti a 8 Celsius-fokot – írja a Köpönyeg.

Vasárnap a köd megszűnése után változó felhőzetre számíthatunk. Az északkeleti tájakon gyenge eső fordulhat elő, a magasabban fekvő területeken akár havas eső is kialakulhat. A maximum-hőmérséklet 7 fok körül alakul, miközben az északkeleti szél megerősödik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)