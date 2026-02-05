időjárásesőhungarometszél

Kettészakad az ország: keleten napsütés, nyugaton borult idő várható

Pénteken eleinte északkeleten, majd délutántól a Dunántúlon és a középső tájakon alakul ki eső, záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 3 és 16 Celsius-fok között alakul.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 6:24
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Napközben elsősorban a Dunától keletre akár hosszabb időre is elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet, ezzel szemben a nyugati, délnyugati harmadban többfelé tartósan borult időre van kilátás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A csütörtök délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Időszakos gyenge eső, zápor az ország több pontján is előfordulhat. A nappali órákban az Alföldön kissé alacsonyabb valószínűséggel eshet. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati harmadban és Borsodban többnyire 3 és 8, másutt 9 és 16 Celsius-fok között valószínű.

A délkeleti határ közelében lehet a legenyhébb az idő. Késő este 0–7 fok várható.

 

Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Emiatt

sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát.

A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

 

Milyen időjárás várható a hét további részében?

Pénteken a reggeli sűrű ködfoltok feloszlását követően borongós időre van kilátás, elszórtan kisebb esővel, szitálással. Mérsékelt marad a délkeleti szél. 9–10 Celsius-fok körüli enyhe időnk lesz – írja a Köpönyeg.

Szombaton továbbra is erősen felhős idő lesz a jellemző. Északnyugat felől szórványosan fordul elő eső, zápor. Az északnyugati szél megélénkül. 8 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap a ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő valószínű. Északkeleten kisebb eső, a hegyekben havas eső előfordulhat. 7 Celsius-fok körül alakulhat a maximum.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekMagyar Péter

Tiszás önlebuktatás élő adásban

Megyeri Dávid avatarja

Irgalmatlanul rosszul áll a szénája annak, aki ilyen kétségbeesett lépésre szánja el magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu