Kettészakad az ország: keleten napsütés, nyugaton borult idő várható

Napközben elsősorban a Dunától keletre akár hosszabb időre is elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet, ezzel szemben a nyugati, délnyugati harmadban többfelé tartósan borult időre van kilátás – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

A csütörtök délelőtti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Időszakos gyenge eső, zápor az ország több pontján is előfordulhat. A nappali órákban az Alföldön kissé alacsonyabb valószínűséggel eshet. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati harmadban és Borsodban többnyire 3 és 8, másutt 9 és 16 Celsius-fok között valószínű.

A délkeleti határ közelében lehet a legenyhébb az idő. Késő este 0–7 fok várható.

Hogyan hat a szervezetünkre az időjárás?

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Emiatt

sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát.

A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Milyen időjárás várható a hét további részében?

Pénteken a reggeli sűrű ködfoltok feloszlását követően borongós időre van kilátás, elszórtan kisebb esővel, szitálással. Mérsékelt marad a délkeleti szél. 9–10 Celsius-fok körüli enyhe időnk lesz – írja a Köpönyeg.

Szombaton továbbra is erősen felhős idő lesz a jellemző. Északnyugat felől szórványosan fordul elő eső, zápor. Az északnyugati szél megélénkül. 8 fok körüli értékeket mérhetünk.

Vasárnap a ködfoltok feloszlása után változóan felhős idő valószínű. Északkeleten kisebb eső, a hegyekben havas eső előfordulhat. 7 Celsius-fok körül alakulhat a maximum.

Részletek a Magyar Nemzet időjárás oldalán.

