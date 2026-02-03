Kiadták a riasztást, havazás után jön az ónos eső + videó

Hajnalban délnyugat felől melegfront érkezik, amely észak, északkelet felé terjed, és sokfelé okoz vegyes halmazállapotú csapadékot – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Havazás és ónos eső várható (Forrás: HungaroMet)

Általában borult idő várható, de délelőtt keleten még előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek, ott néhol a nap is kisüthet. Délután esetleg a délnyugati határvidéken vékonyodhat el a felhőtakaró. Az északkelet felé haladó csapadékzóna erősödik.

Eleinte még többfelé várható

havazás, viszont napközben dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált

a halmazállapot, a Dél-Dunántúlon és a középső országrészben különösen a magasabban fekvő helyeken tartós ónos esőre is számítani lehet.

Legtovább, egészen az esti, késő esti órákig kiemelten az Északi-középhegység, illetve a főváros tágabb térségében tarthat ki a havazás, arrafelé általában 5–10 centiméter friss hó is hullhat, mely egyre többfelé olvadni kezd.

Estétől újabb csapadékhullám érkezik, amely döntően eső lesz. A délkeleti, keleti szél nagyobb területen lehet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul,

azonban a délnyugati határvidéken ennél pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Késő este is hasonló értékekre lehet számítani, enyhül az idő.

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a meteorológiai szolgálat – figyelmeztetett a katasztrófavédelem. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

A HungaroMet

ónos eső veszélye miatt másodfokú, narancs riasztást

adott ki Baranya és Tolna vármegye területére.

A hajnali órákban dél, délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amely észak, északkelet felé terjed, és sokfelé okoz vegyes halmazállapotú csapadékot. A Dunántúl déli részein a kezdeti kisebb

havazás után jellemzően ónos eső valószínű, amely esőbe vált.

A Dunántúli-középhegységben, a főváros tágabb térségében, illetve az Északi-középhegységben először tartósabb havazás várható, majd a legtöbb helyen átmeneti ónos eső eshet, és csak estétől vált jellemzően esőbe a csapadék.