Kiadták a riasztást, havazás után jön az ónos eső + videó

Borult, csapadékos idő határozza meg a napot. A középső országrészben és a hegyvidéki területeken akár tartós ónos eső is kialakulhat, miközben északon és a főváros környékén estig 5–10 centiméter friss hó hullhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul.

2026. 02. 03. 6:50
Hajnalban délnyugat felől melegfront érkezik, amely észak, északkelet felé terjed, és sokfelé okoz vegyes halmazállapotú csapadékot – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Havazás és ónos eső várható (Forrás: HungaroMet)

Általában borult idő várható, de délelőtt keleten még előfordulhatnak kevésbé felhős körzetek, ott néhol a nap is kisüthet. Délután esetleg a délnyugati határvidéken vékonyodhat el a felhőtakaró. Az északkelet felé haladó csapadékzóna erősödik.

Eleinte még többfelé várható

havazás, viszont napközben dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált

a halmazállapot, a Dél-Dunántúlon és a középső országrészben különösen a magasabban fekvő helyeken tartós ónos esőre is számítani lehet.

Legtovább, egészen az esti, késő esti órákig kiemelten az Északi-középhegység, illetve a főváros tágabb térségében tarthat ki a havazás, arrafelé általában 5–10 centiméter friss hó is hullhat, mely egyre többfelé olvadni kezd.

Estétől újabb csapadékhullám érkezik, amely döntően eső lesz. A délkeleti, keleti szél nagyobb területen lehet élénk, az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire mínusz 1 és plusz 6 fok között alakul,

azonban a délnyugati határvidéken ennél pár fokkal magasabb értékek is előfordulhatnak. Késő este is hasonló értékekre lehet számítani, enyhül az idő.

 

Kiadták a riasztást

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki ónos eső veszélye miatt a meteorológiai szolgálat – figyelmeztetett a katasztrófavédelem. Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet.

A HungaroMet

ónos eső veszélye miatt másodfokú, narancs riasztást

adott ki Baranya és Tolna vármegye területére.

A hajnali órákban dél, délnyugat felől csapadékzóna érkezik, amely észak, északkelet felé terjed, és sokfelé okoz vegyes halmazállapotú csapadékot. A Dunántúl déli részein a kezdeti kisebb

havazás után jellemzően ónos eső valószínű, amely esőbe vált.

A Dunántúli-középhegységben, a főváros tágabb térségében, illetve az Északi-középhegységben először tartósabb havazás várható, majd a legtöbb helyen átmeneti ónos eső eshet, és csak estétől vált jellemzően esőbe a csapadék.

A Duna–Tisza-közén a kisebb havazás mellett átmeneti ónos eső, majd eső fordulhat elő.

Tartós ónos eső délutánig a Mecsek tágabb térségében lehet, de az esti, éjszakai órákig a Dunántúli-középhegység és a fővárosi agglomeráció 200-300 méter fölötti területein, illetve szerda reggelig az Északi-középhegység magasabban fekvő részein akár több milliméter ónos eső is hullhat.

A lehulló friss hó vastagsága általában 3-8 centiméter, délebbre 1-2 centiméter között valószínű, de az Északi-középhegység magasabb részein 10 centiméter,

vagy azt meghaladó hóréteg is kialakulhat. A hóréteg főleg a síkvidéki részeken dél felől az idő előrehaladtával egyre nagyobb területen olvadozni fog.

Napközben az északi országrészben kiemelten a magasabban fekvő területeken a délkeleti szél hordhatja a havat.

 

Milyen idő lesz a következő napokban?

Szerdán is borult lesz az idő, sokfelé esni fog. Napközben 2–12 fok valószínű, délen akár magasabbra is kúszhat a hőmérők higanyszála.

Csütörtökön eleinte elszórtan, délutántól többfelé fordul elő eső, záporeső,

a hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul.

Pénteken erősen felhős, párás, foltokban ködös időre van kilátás. Délutántól főleg a déli tájakon alakul ki eső, szitálás. Napközben 8 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szombaton délelőtt borult, párás idő valószínű, majd délután az élénkülő északnyugati szél hatására csökken a felhőzet. Délután 6-7 fok körül alakulhat a maximum – írja a Köpönyeg

A következő napok várható időjárásáról a Magyar Nemzet oldalán tájékozódhat.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)

