Első fokú riasztás: ónos eső, fagyott eső és saras eső is hullhat ma, mutatjuk, hol + videó

Ónos esőre adott ki első fokú riasztást szerdán reggel a HungaroMet. A nap folyamán sáros eső is hullhat. A déli tájakon napközben akár 12 Celsius-fok is lehet.

2026. 02. 04. 6:32
Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki Pest és Veszprém vármegyére ónos eső veszélye miatt a HungaroMet – közölte honlapján a katasztrófavédelem. 

Országszerte túlnyomóan borult idő várható. Az Északi-középhegységben kezdetben még előfordulhat néhol ónos eső, fagyott eső. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleties, illetve délies szél. 

A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában egy és hat, délebbre többnyire 7 és 12 fok között alakul, 

 késő este 1– 7 fok valószínű. 

Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet. Túlnyomóan borult idő várható országszerte időszakos (saras) esővel, de az Északi-középhegységben kezdetben még előfordulhat néhol ónos eső, fagyott eső. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleties, illetve délies szél. A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában 1 és 6, délebbre többnyire 7 és 12 fok között alakul. Késő este 1, 7 fok valószínű.

A következő napokban is sok csapadékra lehet számítani. Csütörtökön is borús, esős idő lesz, a hőmérséklet 5–11 fok között alakul. Pénteken felhős, párás, helyenként ködös idő valószínű. Délutántól főként a déli országrészben alakulhat ki eső, szitálás – írja előrejelzésében a Köpönyeg.  

