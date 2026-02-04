Első fokú riasztás: ónos eső, fagyott eső és saras eső is hullhat ma, mutatjuk, hol + videó

Elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki Pest és Veszprém vármegyére ónos eső veszélye miatt a HungaroMet – közölte honlapján a katasztrófavédelem.

Forrás: HungaroMet Nonprofit zrt.

Országszerte túlnyomóan borult idő várható. Az Északi-középhegységben kezdetben még előfordulhat néhol ónos eső, fagyott eső. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleties, illetve délies szél.

A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában egy és hat, délebbre többnyire 7 és 12 fok között alakul,

késő este 1– 7 fok valószínű.

Az érintett területeken néhány tized milliméter csapadék eshet. Túlnyomóan borult idő várható országszerte időszakos (saras) esővel, de az Északi-középhegységben kezdetben még előfordulhat néhol ónos eső, fagyott eső. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleties, illetve délies szél. A csúcsérték az ország északi kétharmadán általában 1 és 6, délebbre többnyire 7 és 12 fok között alakul. Késő este 1, 7 fok valószínű.

A következő napokban is sok csapadékra lehet számítani. Csütörtökön is borús, esős idő lesz, a hőmérséklet 5–11 fok között alakul. Pénteken felhős, párás, helyenként ködös idő valószínű. Délutántól főként a déli országrészben alakulhat ki eső, szitálás – írja előrejelzésében a Köpönyeg.

