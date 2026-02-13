Rendkívüli

Változatlanul jelentős a kormánypártok előnye

kapitány istvánshelltiszajockey ewingvagyon

Vagyonánál már csak az egója nagyobb Kapitány Istvánnak

Több mint tízmilliárdot keresett az orosz–ukrán háborún az egykori Shell-vezér, akinek mesés vagyona akkor duzzad tovább, ha hazánk leválik az olcsó orosz energiáról.

Munkatársunktól
2026. 02. 13. 9:20
Fotó: MARK TURCSIK
Hatalmas összeget, több mint tízmilliárd forintot keresett a háborún Kapitány István, a Tisza energiaár-emelési szakértője – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A portál hozzátette, a Tisza új seprűje egy újabb olyan ember Magyar Péter mellett, aki több évtizedes globalista-multinacionális szolgálat után érkezett a Tisza Pártba. Azt már kevesebben tudják, hogy volt shelles felsővezetőként becslések szerint akár 37 millió dolláros (12 milliárd forintos) vagyonra tehetett szert az orosz–ukrán háborúval.

Kapitány István
Kapitány Istvánt két dolog érdekli igazán: a pénz és az önimádat (Fotó: Facebook)

 

Mesés vagyont hozott Kapitány Istvánnak a háború

A Shell ugyanis 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot generált a háború és az energiaválság közepette, bevételeiket megduplázták, a részvények értéke pedig másfélszeresére növekedett. Kapitány István – az iparági benchmarkok és a nyilvánosan elérhető beszámolók alapján – feltételezett jövedelme a mobilitási üzletág globális alelnökeként (Shell EVP) bónuszokkal együtt eleve csaknem évi 1–1,5 milliárd forint is lehetett évente. A 2022-es, háború miatti olajárrobbanás és a részvények értékének drasztikus növekedése után ez azonban több mint a duplájára ugorhatott 2024 nyarára: bónusszal, részvénycsomaggal, egyéb juttatásokkal ez akár évi 3,4 millió font, azaz 2,8 milliárd forint értékű juttatás is lehetett.

Az újonc Tiszás szakértőnek azért a háború sem ment olyan rosszul. Noha szereti magát angyalföldi gyerek képében feltüntetni, miután vezérigazgatósága során is egy XIII. kerületi címre volt bejelentve, a biztonság kedvéért 1999 óta egy II. kerületi villa tulajdonosa is.

Kapitány István
Kapitány István pesthidegkúti háza, amelynek értéke több milliárdos nagyságrendű is lehet (Fotó: Google Térkép)

Az Ellenpont felidézte, Kapitány István a Shell egykori vezetőjeként világossá tette, hogy továbbra is az olajcégek érdekeit akarja képviselni az embereké helyett. A Partizánnak adott interjúban például arról beszélt, hogy teljesen a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja, ahogy ő fogalmazott, a „piaci folyamatokba való beavatkozásokat”.  Ez azt jelenti, hogy ellenzi többek között az olyan családokat védő intézkedéseket, mint a rezsicsökkentést vagy épp az árstopot.

 

Drága amerikai LNG-t akar olcsó orosz gáz helyett

Megjegyzik, miután az egykori Shell-vezérnek rengeteg részvénye van, így az a célja, hogy Magyarország drága amerikai LNG-t vegyen, lehetőleg a Shellen keresztül, az olcsó orosz gáz helyett.

– A Tisza Párt és Magyar Péter tehát azért erőlteti az LNG beszerzését, mert a brüsszeli elvárások szerint Magyarországnak nem pusztán diverzifikálnia kellene az energiahordozók beszerzését, hanem teljes mértékben le kellene válnia az orosz gázról és olajról. Ehelyett pedig éppen az LNG beszerzését erőlteti a bizottság, ami kiegészítő elemként – ahogy a magyar kormány megkötötte a szerződést – segítség, de ha az orosz olaj kizárásával kizárólagossá – vagy közel kizárólagossá – válna, az Magyarországnak súlyos károkat okozna – emlékeztetnek, kiemelve, hogy 

ezért támadja a magyar–orosz gázmegállapodást, ezért akar leválni az olcsó orosz energiáról, és ezért támadja a rezsicsökkentést is. Sőt, a januári rezsiárstopot is megtámadta, hiszen az is a magyar embereknek tesz jót, nem pedig a Shell-részvényeseknek.

 

Két dudás egy csárdában? 

A portál arra is kitért, Kapitány István karaktere épp olyan egocentrikus, mint Magyar Péteré: önimádatuk, szereplési vágyuk zavarbaejtő. Kapitány igyekszik meggyőzően előadni a divatos, modern, emberközeli, egy közülünk, szolgáló vezető figuráját, de a végén mindig csak kibukik a hivalkodása és mindent felülmúló önimádata. 

Ezt mutatja az az eset is, amikor azt magyarázza a neki dolgozó tiszás aktivistáknak, hogy kirúgott egy embert azért, mert Jay Lenóhoz hasonlította, és Jay Leno nem elég szép. Noha állítólag viccnek szánta, mégis sokat elárul Kapitány István jelleméről, miről és hogyan beszél szívesen. De az is árulkodó, hogy önmagát a magyar Jockey Ewingként jellemzi, miközben a Dallasban Jockey egy negatív, nem épp kellemes karakter: „elvesz a szegényektől, hogy aztán a gazdagoknak adja”.

Kapitány István nagy mesélő is persze, eredettörténete például úgy szól, hogy 26 éves se volt, amikor a Sugár Üzletközpont Vasedényében volt üzletvezető-helyettes. Egyszer egy hevesen reklamáló vevő mindenáron egy vezetővel akart beszélni, mire ő meghívta kávéra, és olyan jól sikerült ez a megnyugtató beszélgetés, hogy – mit ad Isten – kiderül, pont a magyarországi Shell kereskedelmi vezetőjével kávézgatott. Az Ellenpont szerint azonban sokkal inkább interagos (titkosszolgálatokhoz kapcsolódó) viszonya játszhatott szerepet.

Az egykori Shell-vezér természetesen éneklésből is jeles, Rost Andreának is megmutatta, milyen, amikor kiereszti a hangját. Sőt azt is megígérte, egy privát koncertet adnak, amennyiben a választást a Tisza nyeri meg.

Az újonc Tisza-szakértő arra is szívesen emlékszik vissza, amikor Londonban még akkor is egy shelles ingben mászkált, amikor tüntetők várták. De örömmel avat be abba a történetbe is, amikor egész nap hajkurászta a titkárnője, mert ő folyton a kávégépnél beszélgetett az emberekkel, mint Mátyás király álruhában, hogy így tegyen szert a legértékesebb információkra. A magyar Jockey Ewingként tetszelgő tiszás főember persze apaként se rest, büszkén árulta el azt is, lányait is csak a pénz érdekli.

 

Borítókép: Kapitány István (Fotó: Facebook)

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

