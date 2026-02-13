Vagyonánál már csak az egója nagyobb Kapitány Istvánnak

Hatalmas összeget, több mint tízmilliárd forintot keresett a háborún Kapitány István, a Tisza energiaár-emelési szakértője – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A portál hozzátette, a Tisza új seprűje egy újabb olyan ember Magyar Péter mellett, aki több évtizedes globalista-multinacionális szolgálat után érkezett a Tisza Pártba. Azt már kevesebben tudják, hogy volt shelles felsővezetőként becslések szerint akár 37 millió dolláros (12 milliárd forintos) vagyonra tehetett szert az orosz–ukrán háborúval.
Mesés vagyont hozott Kapitány Istvánnak a háború
A Shell ugyanis 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot generált a háború és az energiaválság közepette, bevételeiket megduplázták, a részvények értéke pedig másfélszeresére növekedett. Kapitány István – az iparági benchmarkok és a nyilvánosan elérhető beszámolók alapján – feltételezett jövedelme a mobilitási üzletág globális alelnökeként (Shell EVP) bónuszokkal együtt eleve csaknem évi 1–1,5 milliárd forint is lehetett évente. A 2022-es, háború miatti olajárrobbanás és a részvények értékének drasztikus növekedése után ez azonban több mint a duplájára ugorhatott 2024 nyarára: bónusszal, részvénycsomaggal, egyéb juttatásokkal ez akár évi 3,4 millió font, azaz 2,8 milliárd forint értékű juttatás is lehetett.
Az újonc Tiszás szakértőnek azért a háború sem ment olyan rosszul. Noha szereti magát angyalföldi gyerek képében feltüntetni, miután vezérigazgatósága során is egy XIII. kerületi címre volt bejelentve, a biztonság kedvéért 1999 óta egy II. kerületi villa tulajdonosa is.
Az Ellenpont felidézte, Kapitány István a Shell egykori vezetőjeként világossá tette, hogy továbbra is az olajcégek érdekeit akarja képviselni az embereké helyett. A Partizánnak adott interjúban például arról beszélt, hogy teljesen a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja, ahogy ő fogalmazott, a „piaci folyamatokba való beavatkozásokat”. Ez azt jelenti, hogy ellenzi többek között az olyan családokat védő intézkedéseket, mint a rezsicsökkentést vagy épp az árstopot.
Drága amerikai LNG-t akar olcsó orosz gáz helyett
Megjegyzik, miután az egykori Shell-vezérnek rengeteg részvénye van, így az a célja, hogy Magyarország drága amerikai LNG-t vegyen, lehetőleg a Shellen keresztül, az olcsó orosz gáz helyett.
