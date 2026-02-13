Vagyonánál már csak az egója nagyobb Kapitány Istvánnak

Hatalmas összeget, több mint tízmilliárd forintot keresett a háborún Kapitány István, a Tisza energiaár-emelési szakértője – hívta fel a figyelmet az Ellenpont. A portál hozzátette, a Tisza új seprűje egy újabb olyan ember Magyar Péter mellett, aki több évtizedes globalista-multinacionális szolgálat után érkezett a Tisza Pártba. Azt már kevesebben tudják, hogy volt shelles felsővezetőként becslések szerint akár 37 millió dolláros (12 milliárd forintos) vagyonra tehetett szert az orosz–ukrán háborúval.

Kapitány Istvánt két dolog érdekli igazán: a pénz és az önimádat (Fotó: Facebook)

Mesés vagyont hozott Kapitány Istvánnak a háború

A Shell ugyanis 2022 és 2024 között soha nem látott extraprofitot generált a háború és az energiaválság közepette, bevételeiket megduplázták, a részvények értéke pedig másfélszeresére növekedett. Kapitány István – az iparági benchmarkok és a nyilvánosan elérhető beszámolók alapján – feltételezett jövedelme a mobilitási üzletág globális alelnökeként (Shell EVP) bónuszokkal együtt eleve csaknem évi 1–1,5 milliárd forint is lehetett évente. A 2022-es, háború miatti olajárrobbanás és a részvények értékének drasztikus növekedése után ez azonban több mint a duplájára ugorhatott 2024 nyarára: bónusszal, részvénycsomaggal, egyéb juttatásokkal ez akár évi 3,4 millió font, azaz 2,8 milliárd forint értékű juttatás is lehetett.

Az újonc Tiszás szakértőnek azért a háború sem ment olyan rosszul. Noha szereti magát angyalföldi gyerek képében feltüntetni, miután vezérigazgatósága során is egy XIII. kerületi címre volt bejelentve, a biztonság kedvéért 1999 óta egy II. kerületi villa tulajdonosa is.

Kapitány István pesthidegkúti háza, amelynek értéke több milliárdos nagyságrendű is lehet (Fotó: Google Térkép)

Az Ellenpont felidézte, Kapitány István a Shell egykori vezetőjeként világossá tette, hogy továbbra is az olajcégek érdekeit akarja képviselni az embereké helyett. A Partizánnak adott interjúban például arról beszélt, hogy teljesen a piac önszabályozásában hisz, és nem támogatja, ahogy ő fogalmazott, a „piaci folyamatokba való beavatkozásokat”. Ez azt jelenti, hogy ellenzi többek között az olyan családokat védő intézkedéseket, mint a rezsicsökkentést vagy épp az árstopot.

Drága amerikai LNG-t akar olcsó orosz gáz helyett

Megjegyzik, miután az egykori Shell-vezérnek rengeteg részvénye van, így az a célja, hogy Magyarország drága amerikai LNG-t vegyen, lehetőleg a Shellen keresztül, az olcsó orosz gáz helyett.