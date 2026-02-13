hőmérsékletfelhőzetnapszél

Visszatér a napsütés, de a szél nem kímél – mutatjuk, hol marad borús az ég

Változékony időre számíthatunk: a csökkenő felhőzet mellett már több órára is kisüthet a nap az ország nagy részén. Csapadék csak elszórtan fordulhat elő.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 6:17
Fotó: Szakony Attila
Északnyugat felől fokozatosan csökken és szakadozik a felhőzet, így a felhők mellett egyre több helyen hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Az északkeleti országrészben maradhat legtovább borult az ég – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Péntek délutáni időjárás (Forrás: HungaroMet)

Elszórtan fordulhat elő gyenge eső vagy zápor. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként erős lökések is kísérhetik. 

A nappali csúcshőmérséklet 10–15 fok között alakul, a tartósabban felhős tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb lehet. Estére 0 és +6 fok közé csökken a hőmérséklet.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek – olvasható a Köpönyeg orvosmeteorológiai előrejelzésében.

Visszatér a tél: -5 fok és hó is jöhet a jövő hét elején

Szombaton még változóan felhős lesz az ég, délutántól azonban egyre többfelé megvastagszik a felhőzet. Csapadék csak késő estétől érkezhet. A keleti, délkeleti szél időnként megélénkül, a hőmérséklet pedig továbbra is 12 fok körül alakul – írja a Köpönyeg.

Vasárnap egy mediterrán ciklon hátoldalán markáns lehűlés kezdődik. Az erős, olykor viharossá fokozódó északi széllel egyre hidegebb levegő áramlik a térségbe, így napközben nem emelkedik, hanem fokozatosan csökken a hőmérséklet. 

A kezdeti esőt havas eső, majd főként keleten havazás válthatja fel, miközben a Dunántúlon egyre többfelé kisüthet a nap.

Hétfőn a Duna–Tisza közén egy összeáramlási zóna mentén eleinte szállingózhat a hó, majd nyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet, és főként a Dunántúlon fordulhat elő kisebb havazás. Reggel akár -5 fokig süllyedhet a hőmérséklet, délután pedig mindössze +1 fok körül alakul – visszatér a télies idő.

Kedden gyakran erősen felhős lesz az ég, de csak elszórtan fordulhat elő gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék. A hőmérséklet ismét +5 fok köré enyhül.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

