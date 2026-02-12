Rendkívüli

Itt vannak a Lakatos Márk-botrány legújabb fejleményei

medtech kórházi inkubátor programegészségügyinkubátor

Kétmilliárdos pályázat indul orvosi fejlesztésekre + videó

Kétmilliárd forintos keretösszeggel indul el a Medtech kórházi inkubátor program. A cél az orvosok által létrehozott innovációk támogatása és nemzetközi piacra juttatása. A pályázaton inkubátor vállalkozások vehetnek részt, amelyek akár egymilliárd forintos támogatást is elnyerhetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 12. 15:39
Megnyílt az első emelt szintű koraszülött intenzív osztály a hazai magánegészségügyben MTI Fotószerkesztõség Balogh Zoltán
Elindul a Medtech kórházi inkubátor program, amelynek fókuszában az orvosok által létrehozott innovációk felkarolása áll – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára.

Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)
Bódis László videójában azt mondta: Magyarország az élettudományok területén nemcsak tudományos, de innovációs és ipari értelemben is kiemelkedik, ugyanakkor az innovációk felkarolása egy újabb lökést adhat ennek az ökoszisztémának.

A Medtech inkubátor pályázat kerete kétmilliárd forint,

a forrásra olyan inkubátor vállalkozások pályázhatnak, amelyek célja és feladata, hogy az orvosi innovációkat felkarolják és a nemzetközi piacra vezessék.

– Egy inkubátor minimum 800 millió forint, legfeljebb egymilliárd forint támogatásra pályázhat, így várhatóan a pályázati keretből két inkubátor elindulását tudják támogatni – tette hozzá.

– Hiszünk abban, hogy a következő három-öt évben ezek az innovációk újabb sikeres magyar mélytechnológiai vállalkozások alapjait képezhetik majd – fogalmazott Bódis László.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


Google News
