Kétmilliárdos pályázat indul orvosi fejlesztésekre + videó

Elindul a Medtech kórházi inkubátor program, amelynek fókuszában az orvosok által létrehozott innovációk felkarolása áll – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára.

Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért felelős helyettes államtitkára (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Bódis László videójában azt mondta: Magyarország az élettudományok területén nemcsak tudományos, de innovációs és ipari értelemben is kiemelkedik, ugyanakkor az innovációk felkarolása egy újabb lökést adhat ennek az ökoszisztémának.

A Medtech inkubátor pályázat kerete kétmilliárd forint,

a forrásra olyan inkubátor vállalkozások pályázhatnak, amelyek célja és feladata, hogy az orvosi innovációkat felkarolják és a nemzetközi piacra vezessék.

– Egy inkubátor minimum 800 millió forint, legfeljebb egymilliárd forint támogatásra pályázhat, így várhatóan a pályázati keretből két inkubátor elindulását tudják támogatni – tette hozzá.

– Hiszünk abban, hogy a következő három-öt évben ezek az innovációk újabb sikeres magyar mélytechnológiai vállalkozások alapjait képezhetik majd – fogalmazott Bódis László.