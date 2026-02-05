Rendkívüli

Ha csütörtök, akkor Kormányinfó – kövesse nálunk élőben!

antifailaria saliskocsis máté

Kocsis Máté: Előbb-utóbb az összes szélsőbaloldali antifa odakerül, ahova való

A Fidesz frakcióvezetője nem hagyta szó nélkül a Maja T. néven ismert, szélsőbaloldali, antifasiszta aktivistának az ügyében hozott ítéletet.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 8:49
„Előbb-utóbb az összes emberverő rohadt szélsőbaloldali antifa odakerül, ahova való” – szögezte le Kocsis Máté közösségi oldalán.

Mohács, 2025. december 13. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a mohácsi Városi Sportcsarnokban 2025. december 13-án. MTI/Illyés Tibor
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője bejegyzésében emlékeztetett, „nyolc év fegyházat kapott a Maja nevű úrhölgy, aki részt vett a három évvel ezelőtti véres támadásokban Budapesten”. 

Fekete időszak ez Jámbor Andráséknak, az antifa Szikra Mozgalomnak és Mérce nevű kommunista propagandalapnak

– mutatott rá Kocsis Máté.

A kormánypárti politikus bejegyzése alatt kommentben felhívta a figyelmet arra, hogy

mindeközben Ilaria Salis boldogan ül az EP-ben, és még a Tisza is megvédte a mentelmi jogát.

Mint arról beszámoltunk, megszületett az ítélet annak a Maja T. néven ismert, szélsőbaloldali, magát transzneműként azonosító antifasiszta aktivistának az ügyében, akit azzal vádoltak, hogy a kitörés napja idején Magyarországon társaival együtt jobboldalinak tartott személyeket támadott meg. A német vádlott ellen súlyos testi sértés és bűnszervezetben való részvétel miatt folyt büntetőeljárás, a bíróság első fokon nyolc év szabadságvesztésre ítélte.

Borítókép: A német Maja T., az antifa per negyedrendű vádlottja érkezik büntetőperének tárgyalására a Fővárosi Törvényszéken 2026. február 4-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)


