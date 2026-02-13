magyar nyelvűRomániaszatmárnémetierdélyRMDSZvandalizmus

Festékszóróval estek neki a vandálok a magyar tábláknak Szatmárnémetiben

Újabb magyarellenes akció volt Romániában, ezúttal a Partiumban. Ismeretlenek festékszóróval rongáltak meg magyar nyelvű feliratokat Szatmárnémetiben. Az RMDSZ helyi szervezete elfogadhatatlannak nevezte a történteket, és a hatóságok fellépését sürgeti.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 13. 17:16
Festékszóróval rongáltak meg ismeretlen tettesek magyar nyelvű feliratokat Szatmárnémetiben – közölte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség helyi szervezete.

Magyar nyelvű feliratot rongáltak meg Szatmárnémetiben (Forrás: Facebook)

A közzétett fotók szerint a vandálok a Hám János utca kétnyelvű utcanévtábláján a magyar „utca” feliratot fújták le fekete festékkel, miközben a román megnevezést érintetlenül hagyták.

Az elkövetők az utcanévtábla román nyelvű „strada” előtagjához, valamint a templomon lévő román nyelvű táblához nem nyúltak.

Hasonló módon megrongálták az Urunk Mennybemenetele római katolikus székesegyház magyar nyelvű tájékoztató tábláját is,

amely arra hívta fel a figyelmet, hogy a beruházás részben a magyar kormány támogatásával valósul meg. 

Az RMDSZ Szatmár megyei szervezete közleményben ítélte el a vandalizmust. Mint írták: az ilyen cselekedetek sértik a közösségi értékeket és aláássák a kölcsönös tisztelet és együttélés alapelveit.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a közterületi és kulturális jelentőségű jelzések megrongálása semmilyen körülmények között nem elfogadható.

– fogalmaztak.

– fogalmaztak. A szervezet felszólította az illetékes hatóságokat az eset kivizsgálására és a hasonló cselekmények megelőzésére.

„Közösségünk továbbra is a párbeszéd, a tisztelet és a békés együttélés értékei mellett áll” –  emelték ki.

Emlékeztettek: Hám János püspök idején Szatmárnémeti jelentős fejlődésen ment keresztül, és nevéhez fűződik a klasszicista stílusú székesegyház építése is. A szervezet arra is rámutatott:

a román törvények értelmében azokon a településeken, ahol egy kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot, kötelező a kisebbségi nyelvű feliratok használata – Szatmárnémetiben ez a feltétel teljesül.

A rongálást a közösségi oldalán elítélte Pataki Csaba megyei tanácselnök és Kereskényi Gábor is. Kiemelték: a magyar nyelvű feliratok törvényesek és a város természetes részét képezik, ezért védelmük közös érdek.

A mintegy 91 ezer lakosú Szatmárnémetiben a legutóbbi romániai népszámláláson 28 152 ember vallotta magát magyar nemzetiségűnek.


Borítókép: Megrongált magyar felirat Szatmárnémetiben (Forrás: Facebook)

