Magyar Péter kínjában a Fidesz programját keresgéli, miután bucira verték a jelöltjét az időközin

Az időközi választáson vereséget szenvedett Magyar Péterhez közel álló, tiszások által támogatott jelölt, de a Tisza Párt elnöke erről nem vesz tudomást. Posztolnia azért muszáj volt valamit, de csak nevetségessé tette magát (megint).

Gábor Márton
2026. 02. 08. 21:16
Fotó: Hatlaczki Balázs
Látványosan hallgat Magyar Péter a balmazújvárosi időközi választással kapcsolatban, ahol a kormánypártok jelöltje magabiztos győzelmet aratott, míg az ellenzéki oldalon induló, a helyi tiszások által támogatott jelölt jelentős különbséggel maradt alul. 

Magyar Péter, Tisza Párt (Forrás: Facebook)
Magyar Péter mindenben másolja a Fideszt, de választást nem sikerül nyernie. Forrás: Facebook

Az eredmény különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Magyar Péter szinte napi szinten országos politikai áttörésről, és a Tisza Párt április győzelméről beszél, állítása szerint már nincs olyan választókerület, ahol jelentősen vezetne a Fidesz. Most viszont, hogy egy billegő városban a pártjának szimpatizánsai által is támogatott jelölt elbukott egy (újabb) időközi választást, a kormánypártok programját kezdte keresni Magyar Péter, ezzel próbálva elterelni a figyelmet a csúfos vereségről. 

Sehol nem találom a Fidesz programját… Lehet, hogy a szánalmas, kamu lejárató videók helyett, esetleg azt kellett volna írni

– írta Magyar Péter a közösségi oldalán. 

Ahogyan arról a magyar médiában először beszámoltunk, nagyot nyert a Fidesz jelöltje Balmazújvárosban, ahol a mai napon tartottak időközi önkormányzati választást. A kisvárosban patthelyzet volt, a képviselő-testületben hat kormánypárti és hat ellenzéki tag ült, eddig. A Fidesz most egy olyan körzetben nyert, ahol 2024-ben még nem tudott, így átbillentek az arányok a helyi jobboldal javára. A baloldali jelöltet a helyi tiszások is támogatták, kampányoltak neki. Rajta kívül csak egy független kihívója volt a kormánypárt jelöltjének. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

