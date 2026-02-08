Magyar Péter kínjában a Fidesz programját keresgéli, miután bucira verték a jelöltjét az időközin

Látványosan hallgat Magyar Péter a balmazújvárosi időközi választással kapcsolatban, ahol a kormánypártok jelöltje magabiztos győzelmet aratott, míg az ellenzéki oldalon induló, a helyi tiszások által támogatott jelölt jelentős különbséggel maradt alul.

Magyar Péter mindenben másolja a Fideszt, de választást nem sikerül nyernie. Forrás: Facebook

Az eredmény különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy Magyar Péter szinte napi szinten országos politikai áttörésről, és a Tisza Párt április győzelméről beszél, állítása szerint már nincs olyan választókerület, ahol jelentősen vezetne a Fidesz. Most viszont, hogy egy billegő városban a pártjának szimpatizánsai által is támogatott jelölt elbukott egy (újabb) időközi választást, a kormánypártok programját kezdte keresni Magyar Péter, ezzel próbálva elterelni a figyelmet a csúfos vereségről.

Sehol nem találom a Fidesz programját… Lehet, hogy a szánalmas, kamu lejárató videók helyett, esetleg azt kellett volna írni

– írta Magyar Péter a közösségi oldalán.

Ahogyan arról a magyar médiában először beszámoltunk, nagyot nyert a Fidesz jelöltje Balmazújvárosban, ahol a mai napon tartottak időközi önkormányzati választást. A kisvárosban patthelyzet volt, a képviselő-testületben hat kormánypárti és hat ellenzéki tag ült, eddig. A Fidesz most egy olyan körzetben nyert, ahol 2024-ben még nem tudott, így átbillentek az arányok a helyi jobboldal javára. A baloldali jelöltet a helyi tiszások is támogatták, kampányoltak neki. Rajta kívül csak egy független kihívója volt a kormánypárt jelöltjének.