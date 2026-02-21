Magyar Péter önmagára képtelen vigyázni + videó

Újabb sorkatonaságot támogató, háborúpárti politikusok jelentek meg a Tisza Párt körül – mondta el a Szabad Magyarokban, az Alapjogokért Központ és a Hír FM podcastjében Mohácsy István, a Fidelitas elnöke. Az egyik Halmai Ferenc, aki a Jászságban, a másik Cseh Tamás, aki Pakson a Tisza Párt országgyűlési képviselőjelöltje.

Mindketten arról beszéltek a közösségimédia-felületeiken, hogy vissza kell állítani a kötelező sorkatonaságot – emlékeztetett Mohácsy István,

aki ismertette: a Fidelitas békepárti, a Tisza politikusainak háborúpárti kijelentései ellen tiltakozó petícióját a Nemamihaborunk.hu oldalon lehet aláírni.

A Tisza részéről a sorkatonaság visszaállítására utaló első kijelentést Ruszin-Szendi Romulusz tette, Magyar Péter honvédelmi tanácsadója. Nem egy kifinomult, körmönfont politikusról van szó Ruszin-Szendi esetén – vélte Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke még hasonló figura, mind a ketten elszólnak olyan dolgokat, amelyeket a Tisza Párt nem szívesen látna a kirakatban. Ruszin-Szendi Romulusz csak azt adta, ami önmaga, a lényege, ő tényleg ezt szeretné. Neki aztán mindegy, hogy a magyar emberek erről mit gondolnak, neki az a véleménye, hogy mindenkit be kell rántani, és akkor lehet őket vinni a frontra – fejtette ki Dornfeld László.

Magyar Péter legújabb botránya megmutatta azt, hogy arra képtelen, hogy saját magára vigyázzon, magát nem tudja egyben tartani – jelentette ki Mohácsy István.

Az ember ilyenkor felteszi a kérdést: hogyan akar ő akkor egy ország vezetője lenni? Ha az ember egy település, megye, az ország vezetője szeretne lenni, akkor nagyon meg kell válogatnia azt, hogyan viselkedik, kikkel találkozik, milyen helyekre megy. Itt most amilyen hiba csak létezik, azt ő elkövette – hangsúlyozta a drogos buli kapcsán a Fidelitas elnöke.

