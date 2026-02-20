brüsszelshelltiszaMagyar Péter

Mandiner Mesterterv – Impulzuskampány hazánkban + videó

Zavar lehet Magyar Péter erejében, mert zsarolható ember ? Egy semmiről sem szóló fotó miatt menekült előre a Tisza-vezér? Ha nem érintett az ügyben, miért tette? Mi lehet a levegőben? Talán megy a szkanderezés a Tisza Pártban? Évértékelők másként. A Mandiner Mesterterv című műsorában Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemezték a magyar belpolitika legfrissebb fejleményeit.

Munkatársunktól
2026. 02. 20. 19:52
Mivel is kezdhették volna a friss eseményeket, mint Magyar Péter állítólagos drogos botrányával. A műsorban ismét elhangzott, hogy a Tisza-vezér vélhetően egy zsarolható ember, aki éppen ezért szállt bele abba a sztoriba, hogy Magyarországra ne érkezhessen orosz üzemanyag. A politológusok arról fejtették ki véleményüket, hogy Münchenben a brüsszeliták elmondták, sőt követelték fogható emberüktől, mit várnak el tőle. A „poros” történetbe beleszőtték a megmondóemberek azt is, hogy a Shellhez köthető Kapitány István vajon miért állítja azt, hogy nulla százalék az esélye annak, hogy belőle miniszterelnök legyen.

Kitértek arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem egy zsarolható ember, a magyarokért küzd, ezzel szemben Magyar Péter Brüsszel zsarolható jelöltje, akiknek a nemzetközi nagytőkével együtt az az érdeke, hogy visszavegyék a hazánk által kivetett különadók összegét. A végén mindig a melós fizet – tették hozzá.

Természetesen a két politológus szokás szerint nem ment el a választási esélylatolgatás és az amerikai támogatás mellett sem.

 

               
       
       
       

