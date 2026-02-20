Mandiner Mesterterv – Impulzuskampány hazánkban + videó

Mivel is kezdhették volna a friss eseményeket, mint Magyar Péter állítólagos drogos botrányával. A műsorban ismét elhangzott, hogy a Tisza-vezér vélhetően egy zsarolható ember, aki éppen ezért szállt bele abba a sztoriba, hogy Magyarországra ne érkezhessen orosz üzemanyag. A politológusok arról fejtették ki véleményüket, hogy Münchenben a brüsszeliták elmondták, sőt követelték fogható emberüktől, mit várnak el tőle. A „poros” történetbe beleszőtték a megmondóemberek azt is, hogy a Shellhez köthető Kapitány István vajon miért állítja azt, hogy nulla százalék az esélye annak, hogy belőle miniszterelnök legyen.

Kitértek arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnök nem egy zsarolható ember, a magyarokért küzd, ezzel szemben Magyar Péter Brüsszel zsarolható jelöltje, akiknek a nemzetközi nagytőkével együtt az az érdeke, hogy visszavegyék a hazánk által kivetett különadók összegét. A végén mindig a melós fizet – tették hozzá.

Természetesen a két politológus szokás szerint nem ment el a választási esélylatolgatás és az amerikai támogatás mellett sem.