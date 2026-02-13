mandinertisza pártorbán viktor

Mandiner Mesterterv – Zsarolható emberekkel nincs mozgástere Magyarországnak + videó

Amíg Orbán Viktor miniszterelnök a világ dolgaival foglalkozik, addig Magyar Pétert csak egy ágyról készült fotó hozza izgalomba. Zsarolható ember, aki előremenekült? Közben a Tisza Párt és médiája elhallgatja, hogy mit is gondolnak az ukrán háborúról, amikor hazánkat fenyegetik az ukránok. A Mandiner Mesterterv című podcastműsorában Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemezték a hét eseményeit.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 19:20
Az ellenzéki politikusok mostanában ne menjenek bútorüzletbe, mert ki tudja, még mi jut eszükbe az ott kiállított ágyakról – hangzott el az adásban. De a viccet gyorsan be is ágyazták, az ágy, asztal, tévénél ugyanis fontosabb ez a dolog. Kinek az érdeke? Mi áll a háttérben? Napok óta egy fotót nézeget az internet népe, egy olyan oldalon, amely „radnaimark.hu” névre hallgat, erre megszólal Magyar Péter. Az elemzőkben is felmerült a kérdés, hogy mért éppen ő beszél? Holott azóta sem látunk semmit, csak egy fotót. Előállt a Tisza-vezér és magánéleti dolgokkal jön elő, valamint egy drogüggyel, amit senki nem kérdezett tőle, mégis belekeverte magát. Persze nem ment át bulvárba az adás, mert a vendégek szerint sokkal többről lehet szó. Úgy tűnik, Magyar Péternek van vaj a füle mögött, egy zsarolható emberről van szó, akinek gazdái üzentek, hogy „az ágy lesz az új villamos”, vagyis egy meccs lehet a háttérben a Tisza Párt és szponzorai között, amely arról szólhat, Magyar Pétert nagyon gyorsan Kapitány István válthatja a számukra kiszemelt miniszterelnöki poszton. G. Fodor Gábor szerint az egy igazi politikatörténeti pillanat lesz, ha egy fotó tud eldönteni párton belüli viszonyokat, ezzel lehet valakit sarokba szorítani. A politológusok arról is beszéltek, hogy miközben Orbán Viktor miniszterelnök a világ dolgaival foglalkozik, addig Magyar Péter csak azzal, mi van az ágyon és szobában, ami teljesen szürreális.

Ha már érdekek, természetesen előkerült Göd és az akkumulátorgyár is, amelyről terjedelmes cikkekben számolt be a baloldali és liberális sajtó, megfogalmazták, mennyire borzasztó ott a helyzet. Mindezt egy állítólagos titkos kormányülésről kiszivárgott rettentően titkos dokumentumokra alapozták. Mráz és G. Fodor szerint itt jön újra elő: kinek állt az érdekében ez a médiamegjelenés? Szerintük a németeknek, mert helyettük nálunk épültek meg ezek a gyárak. Mint fogalmaztak, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nagyon jól járt el az ügyben, amikor feljelentést tett, ugyanis a cikkek után nem a vita, hanem a vád volt a fontos, ami szintén egy hazánk elleni befolyásolási kísérlet része.

Innen kanyarodtak rá az elmúlt időszak többi támadására, az ötpontos Zelenszkij-tervre, az ukránok fenyegetéseire, ami szintén része a magyar választás befolyásolásának.

Azt is próbálták az elemzők megfejteni, miért megy el Magyar Péter a Müncheni Biztonsági Konferenciára, ahol a háború mellett kiálló gazdáival fog majd kezet, akik odarendelték, miközben lényegében letiltották arról, hogy a Tisza Párt a kampányban ezzel a témával foglalkozzon.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

