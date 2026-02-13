Mandiner Mesterterv – Zsarolható emberekkel nincs mozgástere Magyarországnak + videó

Az ellenzéki politikusok mostanában ne menjenek bútorüzletbe, mert ki tudja, még mi jut eszükbe az ott kiállított ágyakról – hangzott el az adásban. De a viccet gyorsan be is ágyazták, az ágy, asztal, tévénél ugyanis fontosabb ez a dolog. Kinek az érdeke? Mi áll a háttérben? Napok óta egy fotót nézeget az internet népe, egy olyan oldalon, amely „radnaimark.hu” névre hallgat, erre megszólal Magyar Péter. Az elemzőkben is felmerült a kérdés, hogy mért éppen ő beszél? Holott azóta sem látunk semmit, csak egy fotót. Előállt a Tisza-vezér és magánéleti dolgokkal jön elő, valamint egy drogüggyel, amit senki nem kérdezett tőle, mégis belekeverte magát. Persze nem ment át bulvárba az adás, mert a vendégek szerint sokkal többről lehet szó. Úgy tűnik, Magyar Péternek van vaj a füle mögött, egy zsarolható emberről van szó, akinek gazdái üzentek, hogy „az ágy lesz az új villamos”, vagyis egy meccs lehet a háttérben a Tisza Párt és szponzorai között, amely arról szólhat, Magyar Pétert nagyon gyorsan Kapitány István válthatja a számukra kiszemelt miniszterelnöki poszton. G. Fodor Gábor szerint az egy igazi politikatörténeti pillanat lesz, ha egy fotó tud eldönteni párton belüli viszonyokat, ezzel lehet valakit sarokba szorítani. A politológusok arról is beszéltek, hogy miközben Orbán Viktor miniszterelnök a világ dolgaival foglalkozik, addig Magyar Péter csak azzal, mi van az ágyon és szobában, ami teljesen szürreális.

Ha már érdekek, természetesen előkerült Göd és az akkumulátorgyár is, amelyről terjedelmes cikkekben számolt be a baloldali és liberális sajtó, megfogalmazták, mennyire borzasztó ott a helyzet. Mindezt egy állítólagos titkos kormányülésről kiszivárgott rettentően titkos dokumentumokra alapozták. Mráz és G. Fodor szerint itt jön újra elő: kinek állt az érdekében ez a médiamegjelenés? Szerintük a németeknek, mert helyettük nálunk épültek meg ezek a gyárak. Mint fogalmaztak, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nagyon jól járt el az ügyben, amikor feljelentést tett, ugyanis a cikkek után nem a vita, hanem a vád volt a fontos, ami szintén egy hazánk elleni befolyásolási kísérlet része.