Még mindig sokan trükköznek lomtalanításkor

A nem megfelelő helyre kihelyezett vagy nem kihelyezhető hulladék lerakásának jogi következményei lehetnek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 20. 15:59
Fotó: MTVA/Jászai Csaba
Illegálisnak számít, ha a vállalkozások a lakossági lomtalanításkor helyezik ki szemetüket az arra kijelölt helyszínekre – figyelmeztet a Mohu Budapest. A vállalat rámutatott: a Mohu Budapest – ugyanúgy, ahogy korábban is – a lakosság által szabályosan, az ingatlan elé kihelyezett lomokat maradéktalanul elszállítja, folyamatosan takarítja a területeket. 

Budapest, 2019. április 10. Kirakott felesleges holmik az éves lomtalanítás alkalmával Kőbányán az Állomás utcában. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó! Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó készítője közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
Fotó: MTVA/Róka László

Az illegális hulladék eltakarítása azonban változatlanul a terület fenntartójának, vagyis sok esetben az önkormányzatoknak a feladata.

A Mohu Budapest feljelentést tesz, ha gyanítható, hogy vállalkozások illegális vagy veszélyes hulladéka kerül a lakossági lomtalanításba

– emelte ki a cég, amely közleményében hangsúlyozta: tapasztalatai szerint a fővárosi lomtalanításkor még mindig rendszeresen kerülnek ki olyan anyagok a közterületre, amelyek nem tartoznak a lom kategóriájába és amelyek kihelyezése nem szabályos. Ilyenek a festékek, vegyszerek, üzemanyagtartályok, működésképtelen hűtők, építési törmelékek, céges felújításból származó hulladékok.

A lakossági lomtalanításra odahordott céges hulladék, építési törmelék vagy veszélyes anyagok kezelése nemcsak szabálytalan, hanem jelentősen megnehezíti a város tisztán tartását is.

Példaként a Mohu megemlítette, hogy az elmúlt évben Csepelen egy cég az autóbontási hulladékot tette a lakossági lomok közé, de előfordult olyan is, hogy egy vállalkozás az irodája felújítása után szintén oda helyezte az építési törmeléket. Emellett az is jellemző, hogy a nem kerületi lakosok teljesen véletlenszerű helyeken, nem ingatlan előtt teszik le a szemetet, vagy más településeken működő vállalkozások viszik a lomtalanítás helyszínére a hulladékaikat.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)

