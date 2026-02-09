Rendkívüli

Meggyanúsította a rendőrség azt a férfit, aki ellophatta Egressy Mátyás telefonját

Egy órán át keresték a beteget a mentők, mire megtalálták, meghalt

A rendőrök, a tűzoltók és a mentők együtt, közel egy órán át keresték a férfit egy budapesti irodaházban. Mire rátaláltak, már eszméletlen volt, végül az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. Az Országos Mentőszolgálat szerint azonban ők nem hibáztak.

2026. 02. 09. 15:35
Egy 58 éves férfi hétfő hajnalban azért hívta a mentőket egy budapesti irodaépületbe, mert rosszul lett: izzadt és nehezen vette a levegőt. Testvére szerint azonban másfél órát kellett várni a segítségre, így mire megérkezett a mentő, addigra a férfi már eszméletlen volt, és végül meghalt – írja az Index cikke alapján az Origo. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) viszont azt közölte, ők 15 percen belül a helyszínen voltak.

Hiába ért oda a mentő időben, nem találták meg a beteget, aki végül meghalt
A mentési adatlap egybevág a férfi testvére által elmondottakkal; abban az szerepel, hogy a beteg 2 óra 4 perckor tett bejelentést, azonban csak 3 óra 28 perckor érkezett mentő a helyszínre. Az OMSZ szerint ugyanakkor ők nem hibáztak, mivel a mentőegység 15 perc alatt a megadott címhez ért, de az egy hatalmas telephely, számos épülettel, így nem volt egyértelmű, pontosan hol tartózkodik a beteg.

Sikertelen volt az újraélesztés, a beteg meghalt

Mire a központból visszahívták a bejelentőt, már nem lehetett elérni. Ezért a mentők a rendőrök és a tűzoltók segítségét kérték, hogy felderítsék, melyik épületben lehet a beteg. Végül, körülbelül egy óra elteltével, tűzoltólétráról az egyik épület ablakán benézve látták meg a férfit.

Ezt követően a mentők a tűzoltók segítségével bejutottak az épületbe, riasztottak egy másik mentőegységet is, és azon nyomban megkezdték az újraélesztést. A férfin azonban már nem lehetett segíteni.

Az Országos Mentőszolgálat szerint a dokumentáción a második mentőegység érkezése szerepel, a család azonban szeretné, ha kivizsgálnak a történteket.

