Megvan a tavaszi óraátállítás időpontja, idén előbb jön el a bűvös pillanat

A Kemma azt írja, hogy az óraátállítás ezúttal is március utolsó vasárnapján történik, ami azt jelenti, hogy idén egy nappal korábban élvezhetjük a világosabb estéket, mint tavaly, ugyanis

március 29-én, vasárnap állítjuk előre az órát.

Emlékeztetnek arra is, hogy az óraátállítás hajnalban történik: hajnali 2 órakor az órák 3 órára váltanak, ugyanis a legtöbb modern eszköz automatikusan átállítja az időt. A régebbi órákat, konyhai készülékeket kézzel kell átállítani.