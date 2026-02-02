Közeleg a tavaszi óraátállítás, amikor hosszabb, világosabb estéket élvezhetünk idehaza. Az órák előreállításával hivatalosan is megkezdődik a nyári időszámítás, ami sokak napirendjét és alvását is befolyásolja.
Megvan a tavaszi óraátállítás időpontja, idén előbb jön el a bűvös pillanat
Sokak napirendje és bioritmusa borul majd fel.
A Kemma azt írja, hogy az óraátállítás ezúttal is március utolsó vasárnapján történik, ami azt jelenti, hogy idén egy nappal korábban élvezhetjük a világosabb estéket, mint tavaly, ugyanis
március 29-én, vasárnap állítjuk előre az órát.
Emlékeztetnek arra is, hogy az óraátállítás hajnalban történik: hajnali 2 órakor az órák 3 órára váltanak, ugyanis a legtöbb modern eszköz automatikusan átállítja az időt. A régebbi órákat, konyhai készülékeket kézzel kell átállítani.
A nyári időszámítás egészen október 25-ig tart, ekkor állítjuk vissza az órát a téli időszámításra. A további részleteket a Kemma cikkében olvashatja.
