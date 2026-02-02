Korábban kezdődik a nagyböjt, jobb, ha már most felkészíti a lelkét

A Mindmegette azt írja, 2026-ban a nagyböjt február 18-án, hamvazószerdán kezdődik, és negyven napig, április 2-ig tart. Ez vallási és egészségügyi szempontból is érdekes hatású. A nagyböjt negyven napja a hagyomány szerint az önmegtagadásról, a lelki megújulásról és a bűnbánatról szól. Ilyenkor a hívők lemondanak bizonyos ételekről – hagyományosan a húsról péntekenként. Sokan azonban más önkéntes lemondásokat is vállalnak, van, aki az édességről, az alkoholról vagy éppen a közösségi média használatáról mond le.