Korábban kezdődik a nagyböjt, jobb, ha már most felkészíti a lelkét

Korábban kezdődik idén a nagyböjt, amely a lelki és testi felkészülést szolgálja a húsvéti ünnepre.
A Mindmegette azt írja, 2026-ban a nagyböjt február 18-án, hamvazószerdán kezdődik, és negyven napig, április 2-ig tart. Ez vallási és egészségügyi szempontból is érdekes hatású. A nagyböjt negyven napja a hagyomány szerint az önmegtagadásról, a lelki megújulásról és a bűnbánatról szól. Ilyenkor a hívők lemondanak bizonyos ételekről – hagyományosan a húsról péntekenként. Sokan azonban más önkéntes lemondásokat is vállalnak, van, aki az édességről, az alkoholról vagy éppen a közösségi média használatáról mond le.
Ez az időszak a húsvéti ünnepre való felkészülést szolgálja, célja pedig nem más, mint hogy tudatosabban éljünk. A Mindmegette cikkében elolvashatja, milyen hatással lehet a negyvennapos böjt a testi-lelki egészségére.
Pintér Sándor: A bajor-magyar rendőri együttműködés erősíti Európa biztonságát
A közös intézkedéseknek köszönhetően jelentősen csökkent az illegális határátlépések és az embercsempészek száma.
Megvan a tavaszi óraátállítás időpontja, idén előbb jön el a bűvös pillanat
Sokak napirendje és bioritmusa borul majd fel.
Mosolyok és poénok Mórahalmon: így fogadták Orbán Viktort az országjárás első napján + videó
A fiatalok szelfikért siettek hozzá, mások munka közben is megálltak néhány szóra.
Németh Szilárd: A nemzeti petíció a rezsicsökkentés védelmét is szolgálja
Brüsszel és a Tisza Párt a magyar rezsicsökkentés felszámolására készül – hívta fel a figyelmet a kormánybiztos.
