Korábban kezdődik a nagyböjt, jobb, ha már most felkészíti a lelkét

Mutatjuk a dátumot.

Magyar Nemzet
Forrás: Mindmegette2026. 02. 02. 16:22
illusztráció Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Korábban kezdődik idén a nagyböjt, amely a lelki és testi felkészülést szolgálja a húsvéti ünnepre. 

A Mindmegette azt írja, 2026-ban a nagyböjt február 18-án, hamvazószerdán kezdődik, és negyven napig, április 2-ig tart. Ez vallási és egészségügyi szempontból is érdekes hatású. A nagyböjt negyven napja a hagyomány szerint az önmegtagadásról, a lelki megújulásról és a bűnbánatról szól. Ilyenkor a hívők lemondanak bizonyos ételekről – hagyományosan a húsról péntekenként. Sokan azonban más önkéntes lemondásokat is vállalnak, van, aki az édességről, az alkoholról vagy éppen a közösségi média használatáról mond le. 

Ez az időszak a húsvéti ünnepre való felkészülést szolgálja, célja pedig nem más, mint hogy tudatosabban éljünk. A Mindmegette cikkében elolvashatja, milyen hatással lehet a negyvennapos böjt a testi-lelki egészségére. 

 

