Megyeszékhelyen gázolt a vonat, megbénult a fővonal

Gázolás miatt hosszabb menetidőre kell számítani a Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonalon, Szárliget és Tatabánya között a vonatok csak egy vágányon közlekednek – közölte a Mávinform.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 22:03
Illusztráció Fotó: arpasi.bence Forrás: Shutterstock
Az esti órákban hosszabb menetidőre kell számítani a Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonalon, mert Szárliget és Tatabánya között baleseti helyszínelés miatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek – írta közösségi oldalán a Mávinform.

A tájékoztatás szerint 

a Keleti pályaudvarról 19.40-kor Bécsbe indult Railjet Xpress Tatabánya állomásra történő behaladáskor elgázolt egy embert. 

A balesetet szenvedett vonat utasait a katasztrófavédelem a peronra kísérte.

Hozzátették: 

Ausztria felé az utasok a Keleti pályaudvarról 20.40-kor induló Kálmán Imre EuroNight vonattal utazhatnak tovább, várhatóan 21.25-ös indulással.

A Mávinform arra is felhívta a figyelmet, hogy Tatabánya állomáson a vonatok a megszokottól eltérő vágányokról indulhatnak, Alsógalla megállóhelyen pedig a szerelvények a Budapest irányú peronnál állnak meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Shutterstock)

