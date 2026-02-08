Megyeszékhelyen gázolt a vonat, megbénult a fővonal

Az esti órákban hosszabb menetidőre kell számítani a Budapest–Győr–Hegyeshalom vasútvonalon, mert Szárliget és Tatabánya között baleseti helyszínelés miatt a vonatok csak egy vágányon közlekedhetnek – írta közösségi oldalán a Mávinform.

A tájékoztatás szerint

a Keleti pályaudvarról 19.40-kor Bécsbe indult Railjet Xpress Tatabánya állomásra történő behaladáskor elgázolt egy embert.

A balesetet szenvedett vonat utasait a katasztrófavédelem a peronra kísérte.

Hozzátették:

Ausztria felé az utasok a Keleti pályaudvarról 20.40-kor induló Kálmán Imre EuroNight vonattal utazhatnak tovább, várhatóan 21.25-ös indulással.

A Mávinform arra is felhívta a figyelmet, hogy Tatabánya állomáson a vonatok a megszokottól eltérő vágányokról indulhatnak, Alsógalla megállóhelyen pedig a szerelvények a Budapest irányú peronnál állnak meg.