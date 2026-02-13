Menekülésből botrány: vetkőzni kezdett az igazoltatásnál

Különös fordulatot vett egy rendőri intézkedés Zamárdiban, amikor egy kivilágítatlan autót vettek üldözőbe a rendőrök. A menekülés és a hajsza után az üldözött jármű sofőrje még a felszólítás ellenére sem állt meg, hanem inkább nagy sebességgel tovább hajtott – írta az Origo.

A menekülés nem várt fordulattal ért véget

fotó: Pexels (illusztráció)

A menekülés hamar véget ért, de még a rendőrök is ledöbbentek

Az autós üldözés végül Zamárdi egyik utcájában ért véget, ahol a férfi kiszállt a járműből. A helyzet azonban itt vált igazán meghökkentővé, ugyanis az igazoltatás helyett az elfogott sofőr vetkőzni kezdett, teljes döbbenetet okozva a helyszínen intézkedő rendőröknek.

A hatóságok később megállapították, hogy az illetőt eltűnés miatt már korábban körözték.

A férfi állapota miatt végül mentőt hívtak a helyszínre, majd kórházba szállították. Az eset rövid idő alatt nagy visszhangot váltott ki, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy balatoni rendőri intézkedés ilyen szokatlan és meghökkentő jelenettel érjen véget.

A közelmúltban egy másik alkalommal is előfordult, hogy a sofőr zokon vette az igazoltatást, ezért inkább a gázra lépett és elhajtott a rendőrök elől. Pályafutása természetesen nem volt hosszú életű.

(Borítókép: Dinya Magdolna DM Békés Megyei Hírlap)