mohácsy istvánhorvátországfidelitasháborúelnök

Mohácsy István: Nemet mondunk a háborúra és a fiatalok besorozására

Kecskeméten tartott sajtótájékoztatót a Fidelitas elnöke, Mohácsy István, aki világossá tette: a kormánypárti ifjúsági szervezet határozottan elutasítja a háborút, valamint azt, hogy magyar fiatalokat egy értelmetlen fegyveres konfliktusba kényszerítsenek.

Gábor Márton
2026. 02. 10. 13:38
Fotó: Oláh Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mohácsy István emlékeztetett: a szomszédban immár négy éve zajlik háború, miközben Európában egyre gyakrabban hangzanak el olyan nyilatkozatok, amelyek szerint európai fiatalokat küldenének Ukrajnába harcolni.

Szeged, 2026. január 28. Mohácsy István, a Fidelitas elnöke a Fidelitas Nem a mi háborúnk! címmel indított háborúellenes országjárásának első állomásán tartott sajtótájékoztatón Szegeden 2026. január 28-án. MTI/Oláh Tamás
Fotó: Oláh Tamás / MTI 

Mi ezzel szemben a béke álláspontját képviseljük. Nem akarjuk, hogy a magyar vagy az európai fiatalokat besorozzák, és idegen érdekek mentén meghalni küldjék egy értelmetlen háborúba

 – hangsúlyozta.

A Fidelitas elnöke példaként említette Horvátországot is, ahol megkezdődött a kötelező sorkatonaság visszaállítása. Elmondása szerint személyesen beszélt horvát fiatalokkal, akik szintén elutasítják a háborút és a besorozást. 

Ők sem akarnak Ukrajnáért meghalni 

– fogalmazott. Mohácsy István rámutatott arra is, hogy Magyarország az elmúlt másfél évtizedben békében tudott fejlődni, és ennek kézzelfogható eredményei Kecskeméten is láthatók. Példaként említette az új, mintegy nyolcvan férőhelyes nővérszálló létrejöttét, a Benkó Zoltán parkban kialakított integrált játszóteret, valamint a városban megvalósult közlekedési fejlesztéseket.

Ezek a beruházások mind annak köszönhetők, hogy békében élhetünk. A jövő fejlesztései is csak a béke megőrzésével valósulhatnak meg 

– mondta, hozzátéve: tervek vannak a Lánchíd utcai Általános Iskola sportcsarnokának felújítására is, amelyen a helyi képviselők 2026 után is dolgozni kívánnak. A Fidelitas elnöke szerint a fiatalok számára az április 12-i választás tétje egyértelmű.

Élni Magyarországért vagy meghalni Ukrajnáért

 – fogalmazott. Mint mondta, a béke, a biztonság és a fejlődés garanciáját a Fidesz–KDNP jelenti, míg az ellenzéki pártok háborúpárti politikát képviselnek. Mohácsy István végül arra buzdította a kecskemétieket és különösen a fiatalokat, hogy éljenek szavazati jogukkal, és támogassák a kormánypártokat. 

A Fidesz–KDNP a biztos választás

 – zárta szavait.

Borítókép: Mohácsy István, a Fidelitas elnöke, mellette Farkas Levente, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje a Fidelitas Nem a mi háborúnk! címmel indított háborúellenes országjárásának első állomásán tartott sajtótájékoztatón (Fotó: MTI/Oláh Tamás)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu