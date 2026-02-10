Mohácsy István: Nemet mondunk a háborúra és a fiatalok besorozására

Mohácsy István emlékeztetett: a szomszédban immár négy éve zajlik háború, miközben Európában egyre gyakrabban hangzanak el olyan nyilatkozatok, amelyek szerint európai fiatalokat küldenének Ukrajnába harcolni.

Fotó: Oláh Tamás / MTI

Mi ezzel szemben a béke álláspontját képviseljük. Nem akarjuk, hogy a magyar vagy az európai fiatalokat besorozzák, és idegen érdekek mentén meghalni küldjék egy értelmetlen háborúba

– hangsúlyozta.

A Fidelitas elnöke példaként említette Horvátországot is, ahol megkezdődött a kötelező sorkatonaság visszaállítása. Elmondása szerint személyesen beszélt horvát fiatalokkal, akik szintén elutasítják a háborút és a besorozást.

Ők sem akarnak Ukrajnáért meghalni

– fogalmazott. Mohácsy István rámutatott arra is, hogy Magyarország az elmúlt másfél évtizedben békében tudott fejlődni, és ennek kézzelfogható eredményei Kecskeméten is láthatók. Példaként említette az új, mintegy nyolcvan férőhelyes nővérszálló létrejöttét, a Benkó Zoltán parkban kialakított integrált játszóteret, valamint a városban megvalósult közlekedési fejlesztéseket.

Ezek a beruházások mind annak köszönhetők, hogy békében élhetünk. A jövő fejlesztései is csak a béke megőrzésével valósulhatnak meg

– mondta, hozzátéve: tervek vannak a Lánchíd utcai Általános Iskola sportcsarnokának felújítására is, amelyen a helyi képviselők 2026 után is dolgozni kívánnak. A Fidelitas elnöke szerint a fiatalok számára az április 12-i választás tétje egyértelmű.

Élni Magyarországért vagy meghalni Ukrajnáért

– fogalmazott. Mint mondta, a béke, a biztonság és a fejlődés garanciáját a Fidesz–KDNP jelenti, míg az ellenzéki pártok háborúpárti politikát képviselnek. Mohácsy István végül arra buzdította a kecskemétieket és különösen a fiatalokat, hogy éljenek szavazati jogukkal, és támogassák a kormánypártokat.

A Fidesz–KDNP a biztos választás

– zárta szavait.