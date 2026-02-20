nagy jánosnépfőiskolai hálózatérték

Nemcsak Sorosék vannak hálózatban, hanem a nemzeti konzervatív, keresztény erők is

A népfőiskolai hálózat ereje a közös értékekben és a tapasztalatok megosztásában is rejlik – mutatott rá a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 20. 15:53
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat ereje abban is rejlik, hogy tagjai nemcsak közös értékeket képviselnek, hanem egymástól is tanulhatnak, tapasztalataikat megosztva erősítik egymást – mutatott rá Nagy János a Hungarikum Ligetben tartott szakmai napon.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke (Forrás: Facebook)

A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a 2021 nyarán Lakiteleken megalakult és jelenleg 23 tagot számláló Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat tagszervezeteinek előadásait követően örömét fejezte ki, hogy a népfőiskolai hálózat a Kárpát-medence különböző térségeiből – Vasvártól Szürtén át Székelyderzsig – érkező közösségeket kapcsolja össze.

Jó érzés, hogy nemcsak Sorosék vannak hálózatban, hanem a nemzeti konzervatív, keresztény erők is

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez a hálózat tagjainak köszönhető.

Az államtitkár szerint tevékenységük és szakmai munkájuk a magyar kultúra értékeit közvetíti, amely Európa szerves része. „Ezt akarjuk mi átvinni és átvezetni abba a világba, amiben bízunk” – húzta alá.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke megnyitójában felidézte: a kormány az elmúlt év decemberében döntött a harminc kultúrstratégiai intézményről, amelyek egy-egy szakterület meghatározó szereplői és felelősei.

Hangsúlyozta, hogy

ez a testület a magyar kultúra irányító, egyeztető és konzultációs fóruma.

Elmondta: a harminc intézmény között önálló, külön státuszt kapott a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány. A döntés érinti a népfőiskolai hálózat egészét, a Hungarikum Ligetet, a szórványkollégiumokat, valamint az alapítvány tevékenységének valamennyi területét – tette hozzá.

Kiemelte, hogy az intézményekkel ötéves szerződést kötnek, amely a következő időszak költségvetési támogatását is rögzíti. Bár ez nem jelent jelentős többletforrást, kiszámíthatóbb működést és stabilabb tervezhetőséget biztosít a hálózat minden tagja számára – fogalmazott.

Kárpáti Árpád, a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat megbízott vezetője arról beszélt, hogy a képzések és az ismeretterjesztő programok továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a hálózat működésében. Emellett erősödik a játékprogramok jelenléte is, amelyeknek fontos közösségépítő szerepük van. Hozzátette, hogy folyamatosan bővül a rendelkezésre álló tananyag és módszertan, illetve egyre több kiadvány, valamint film készült az elmúlt időszakban.

Úgy fogalmazott:

a jelenlegi társadalmi és gazdasági környezet kihívásai tovább erősítik a népfőiskolák létjogosultságát és hiánypótló szerepét, mivel biztos alapokat, eligazodási pontokat kínálnak a változó világban.

„Lehetőség és felelősség is értékeink és közösségeink megtartása” – tette hozzá.

Borítókép: Nagy János, a Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelek444

Amikor szembejön a valóság

Bayer Zsolt avatarja

Cím a reinkarnálódott Szabad Nép, a 444 címlapjáról: „A Viktor mondta, hogy a kevésből nincs mit adni”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu