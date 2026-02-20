A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat ereje abban is rejlik, hogy tagjai nemcsak közös értékeket képviselnek, hanem egymástól is tanulhatnak, tapasztalataikat megosztva erősítik egymást – mutatott rá Nagy János a Hungarikum Ligetben tartott szakmai napon.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke (Forrás: Facebook)

A Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár a 2021 nyarán Lakiteleken megalakult és jelenleg 23 tagot számláló Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat tagszervezeteinek előadásait követően örömét fejezte ki, hogy a népfőiskolai hálózat a Kárpát-medence különböző térségeiből – Vasvártól Szürtén át Székelyderzsig – érkező közösségeket kapcsolja össze.

Jó érzés, hogy nemcsak Sorosék vannak hálózatban, hanem a nemzeti konzervatív, keresztény erők is

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy ez a hálózat tagjainak köszönhető.

Az államtitkár szerint tevékenységük és szakmai munkájuk a magyar kultúra értékeit közvetíti, amely Európa szerves része. „Ezt akarjuk mi átvinni és átvezetni abba a világba, amiben bízunk” – húzta alá.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke megnyitójában felidézte: a kormány az elmúlt év decemberében döntött a harminc kultúrstratégiai intézményről, amelyek egy-egy szakterület meghatározó szereplői és felelősei.

Hangsúlyozta, hogy

ez a testület a magyar kultúra irányító, egyeztető és konzultációs fóruma.

Elmondta: a harminc intézmény között önálló, külön státuszt kapott a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány. A döntés érinti a népfőiskolai hálózat egészét, a Hungarikum Ligetet, a szórványkollégiumokat, valamint az alapítvány tevékenységének valamennyi területét – tette hozzá.

Kiemelte, hogy az intézményekkel ötéves szerződést kötnek, amely a következő időszak költségvetési támogatását is rögzíti. Bár ez nem jelent jelentős többletforrást, kiszámíthatóbb működést és stabilabb tervezhetőséget biztosít a hálózat minden tagja számára – fogalmazott.

Kárpáti Árpád, a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat megbízott vezetője arról beszélt, hogy a képzések és az ismeretterjesztő programok továbbra is meghatározó szerepet töltenek be a hálózat működésében. Emellett erősödik a játékprogramok jelenléte is, amelyeknek fontos közösségépítő szerepük van. Hozzátette, hogy folyamatosan bővül a rendelkezésre álló tananyag és módszertan, illetve egyre több kiadvány, valamint film készült az elmúlt időszakban.