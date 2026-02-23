Nagy Márton: A kormány célja, hogy elérjük az ötmilliós foglalkoztatottságot

Az elmúlt tizenöt év gazdaságpolitikája sikeres volt, gazdasági fejlettségben az EU átlagának 75 százalékát érte el Magyarország, ami 10 százalékpontos javulás 2010 óta – idézte fel a nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika 15 programsorozatán. Nagy Márton kifejtette: a gyors konvergencia mellett a kormány olyan pillérekre épített, mint a családok támogatása, a rezsivédelem vagy a magyar tulajdonú vállalatok dominanciájának visszaszerzése a stratégiai ágazatokban, ami egyfajta értékrendet is tükrözött és a gazdaságpolitika részét képezte, segítve a felzárkózást.

Nagy Márton előadást tartott az NKE konferenciáján (Fotó: Mirkó István)

A tárcavezető „A magyar út, a magyar rendszer” című előadásában ismertette az elmúlt tizenhat év gazdaságpolitikájának 18 legfontosabb vívmányát, amelyek a jövőben is részét képezik a kormányzati politikának. Kiemelte:

2010 óta egymillióval, 4,6 millióra nőtt a foglalkoztatottak száma, és a kormány célja, hogy ez a szám elérje az ötmilliót, ami az inaktívak bevonásával és a szürkegazdaság csökkentésével valósulhat meg.

– A munkanélküliség 4,4 százalékra csökkent, ami lényegében teljes foglalkoztatottságnak felel meg – tette hozzá.