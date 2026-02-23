nkeNagy MártonNemzeti Közszolgálai EgyetemLudovika

Nagy Márton: A kormány célja, hogy elérjük az ötmilliós foglalkoztatottságot

A kormány az elmúlt 15 évben olyan pillérekre építette a magyar gazdaságot, mint a családok támogatása, a rezsivédelem vagy a magyar tulajdonú vállalatok dominanciájának visszaszerzése a stratégiai ágazatokban – jelentette ki az NKE konferenciáján Nagy Márton, sikerként értékelve a nemzeti kormány gazdaságpolitikáját. A tárcavezető „A magyar út, a magyar rendszer” című előadásában hangsúlyozta: 2010 óta egymillióval, 4,6 millióra nőtt a foglalkoztatottak száma, és a kormány célja, hogy ez a szám elérje az ötmilliót.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 23. 18:32
NKE konferencia Nagy Márton Mirkó István
Az elmúlt tizenöt év gazdaságpolitikája sikeres volt, gazdasági fejlettségben az EU átlagának 75 százalékát érte el Magyarország, ami 10 százalékpontos javulás 2010 óta – idézte fel a nemzetgazdasági miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Ludovika 15 programsorozatán. Nagy Márton kifejtette: a gyors konvergencia mellett a kormány olyan pillérekre épített, mint a családok támogatása, a rezsivédelem vagy a magyar tulajdonú vállalatok dominanciájának visszaszerzése a stratégiai ágazatokban, ami egyfajta értékrendet is tükrözött és a gazdaságpolitika részét képezte, segítve a felzárkózást.

Nagy Márton előadást tartott az NKE konferenciáján (Fotó: Mirkó István)
A tárcavezető „A magyar út, a magyar rendszer” című előadásában ismertette az elmúlt tizenhat év gazdaságpolitikájának 18 legfontosabb vívmányát, amelyek a jövőben is részét képezik a kormányzati politikának. Kiemelte:

2010 óta egymillióval, 4,6 millióra nőtt a foglalkoztatottak száma, és a kormány célja, hogy ez a szám elérje az ötmilliót, ami az inaktívak bevonásával és a szürkegazdaság csökkentésével valósulhat meg. 

– A munkanélküliség 4,4 százalékra csökkent, ami lényegében teljes foglalkoztatottságnak felel meg – tette hozzá.

Születésnapot ünnepel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Idén ünnepli alapításának tizenötödik évfordulóját az NKE. Deli Gergely, az egyetem rektora a lapunknak adott interjúban elmondta: ezt a Ludovika programsorozattal szeretnék megünnepelni, amelyen ennek a 15 évnek a magyar társadalom érdekében elért eredményeit mutatják be meghívott állami vezetők, egyetemi oktatóik és más neves szakemberek részvételével zajló eseményeken.

A tervezett programok célja, hogy az egyetem oktatási és kutatási tevékenységi körébe tartozó előadások, panelbeszélgetések révén adják összegzését az elmúlt 15 év hazánk érdekében elért közszolgálati sikereinek. Emellett családi napokkal, hagyományőrző huszárfelvonulással, fotókiállítással, jubileumi futóversennyel, illetve campustúrákkal is várják a szélesebb nyilvánosságot.

 

Borítókép: Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (Fotó: Mirkó István)


