„Nem szeretnénk háborút” – ezért töltötték ki már több százezren a nemzeti petíciót

A nemzeti petíciót március 23-ig lehet kitölteni és visszaküldeni.

2026. 02. 24.
A Magyarország kormánya közösségi oldalára feltöltött videóból kiderül, az emberek sem háborút nem szeretnének, sem azt, hogy a kemény munkával megkeresett pénzüket Ukrajnába küldje az Európai Unió.

A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.

A kérdőíveken az alábbi három, hazánk jövőjét meghatározó veszélyre mondhatunk nemet:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására! 
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására! 
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

