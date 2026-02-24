„Nem szeretnénk háborút” – ezért töltötték ki már több százezren a nemzeti petíciót

A Magyarország kormánya közösségi oldalára feltöltött videóból kiderül, az emberek sem háborút nem szeretnének, sem azt, hogy a kemény munkával megkeresett pénzüket Ukrajnába küldje az Európai Unió.
A nemzeti petícióval a magyarok nemet mondhatnak az orosz–ukrán háború további finanszírozására, továbbá arra is, hogy az ukrán állam működését a következő tíz évben velünk fizettessék meg, illetve nemet mondhatnak a rezsiárak háború miatti emelésére is.
A kérdőíveken az alábbi három, hazánk jövőjét meghatározó veszélyre mondhatunk nemet:
- Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
- Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
- Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!
