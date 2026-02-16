Már csak néhány nap maradt jelentkezni a középiskolákba

Február 19-ig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe – hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal (OH).

Február 19-ig lehet jelentkezni a középiskolákba – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeinek átlagait és eloszlását, így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy mely középfokú iskolákba jelentkezzenek.

Idén az írásbeli vizsgán mentességgel, illetve kedvezménnyel nem rendelkező tanulók adatai alapján

a 9. évfolyamra felvételizők átlagosan 53,17;

a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők 58,65;

a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők pedig 63,80 pontot értek el.

Az OH tájékoztatása szerint a középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) az általános iskolák töltik ki. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban továbbtanulni szándékozóknak a lapokat egyénileg kell kitölteniük az Oktatási Hivatal honlapján elérhető KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer erre létrehozott felületén – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

a kitöltött dokumentumokat 2026. február 19-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az OH-ba.

– A kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség – jegyezték meg.

Kitértek arra is, hogy a program jelentkezési lapokat és tanulói adatlapot állít elő, utóbbin szükséges sorrendbe állítani azon intézményeket, illetve tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezik.

A hivatal közlése szerint célszerű több intézményt, illetve tanulmányi területet megjelölni, ám erre vonatkozó előírás, megkötés nincsen.

A sorrend módosítására az eljárás későbbi szakaszában, március 25–27. között lesz lehetőség.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)