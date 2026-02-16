Rendkívüli

Már csak néhány nap maradt jelentkezni a középiskolákba

Már csak néhány nap maradt jelentkezni a középiskolákba

Február 19. a végső határidő a középiskolai jelentkezések leadására. Miközben a 9. évfolyamra készülők felvételi lapjait az általános iskolák intézik, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban továbbtanulni szándékozóknak ezeket egyénileg kell kitölteniük.

2026. 02. 16.
Február 19-ig lehet jelentkezni a középfokú intézményekbe – hívta fel a figyelmet az Oktatási Hivatal (OH).

high school,university student study.hands holding pencil writing paper answer sheet.sitting lecture chair taking final exam attending in examination classroom.concept scholarship for education abroad
Február 19-ig lehet jelentkezni a középiskolákba – képünk illusztráció (Fotó: Shutterstock)

A hivatal honlapján nyilvánosságra hozta a központi írásbeli felvételi vizsgadolgozatok előzetes eredményeinek átlagait és eloszlását, így a felvételizők összehasonlíthatják teljesítményüket, és megalapozottabban dönthetnek arról, hogy mely középfokú iskolákba jelentkezzenek.

Idén az írásbeli vizsgán mentességgel, illetve kedvezménnyel nem rendelkező tanulók adatai alapján

  • a 9. évfolyamra felvételizők átlagosan 53,17;
  • a 6 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők 58,65;
  • a 8 évfolyamos gimnáziumba jelentkezők pedig 63,80 pontot értek el.

Az OH tájékoztatása szerint a középfokú felvételi eljárásban a 9. évfolyamra jelentkezők felvételi lapjait (tanulói adatlap és jelentkezési lapok) az általános iskolák töltik ki. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban továbbtanulni szándékozóknak a lapokat egyénileg kell kitölteniük az Oktatási Hivatal honlapján elérhető KIFIR elektronikus adatlapkitöltő rendszer erre létrehozott felületén – tették hozzá.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

a kitöltött dokumentumokat 2026. február 19-ig kell eljuttatni a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolákba és az OH-ba.

– A kézzel kitöltött felvételi lapok feldolgozására nincs lehetőség – jegyezték meg.

Kitértek arra is, hogy a program jelentkezési lapokat és tanulói adatlapot állít elő, utóbbin szükséges sorrendbe állítani azon intézményeket, illetve tanulmányi területeket, amelyekre a tanuló jelentkezik.

A hivatal közlése szerint célszerű több intézményt, illetve tanulmányi területet megjelölni, ám erre vonatkozó előírás, megkötés nincsen.

A sorrend módosítására az eljárás későbbi szakaszában, március 25–27. között lesz lehetőség.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zé terv

Az európai integráció, amelynek ez a történelmileg legutolsó megjelenési formája, amit Európai Uniónak hívnak, ugyanúgy amerikai birodalmi projekt, mint a NATO, az egyik a megszállás hatalomgazdasági, a másik a katonai intézményrendszere.

