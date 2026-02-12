oktatásErasmus+ programEurópai Unió

„Az oktatás nem kiváltság, hanem alapvető jog”

Az Európai Parlament vitát tartott az oktatás nemzetközi napja apropóján az oktatáshoz való hozzáférés terén mutatkozó egyenlőtlenségek elleni küzdelemről. Vicsek Annamária, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták Európáért frakció tagja beszédében kiemelte, hogy az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést gyakran globális problémaként kezeljük, habár ez valós probléma az Európai Unióban is.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 12:26
Az Európai Bizottság épülete Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
„Az oktatás nemzetközi napja alkalmából ki kell mondanunk: az oktatás nem kiváltság, hanem alapvető jog, amelynek mindenki számára, korlátozás és megkülönböztetés nélkül hozzáférhetőnek kell lennie. Gyakran ezt globális problémaként kezeljük és a világ legszegényebb régióival azonosítjuk. Pedig ma Európában is létezik – nem szegénység, hanem politikai kizárás miatt. A magyar diákok 2022-es jogellenes kizárása az Erasmus+ programból fájdalmasan világossá tette ezt” – mondta el a fideszes politikus.

Members of the European Parliament (MEP) attend a debate during a plenary session in the European Parliament, in Strasbourg, eastern France, on February 9, 2026. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)
Az Európai Parlament ülésterme (Fotó: FREDERICK FLORIN / AFP)

Amikor az ilyen programokhoz való hozzáférést politikai okokból korlátozzák, nem pusztán a hallgatói mobilitás sérül. Sérül az oktatáshoz való jog, az egyenlő bánásmód elve, és sérül az az európai ígéret, hogy egyetlen diákot sem hagyunk magára. Az oktatás nemzetközi napján ezért arra kérem a bizottságot, hogy mielőbb állítsa helyre a magyar diákok Erasmus+ programhoz való teljes hozzáférését, és biztosítsa, hogy minden diák egyenlő feltételek mellett tanulhasson és fejlődhessen az Európai Unióban

– tette hozzá Vicsek Annamária.

Borítókép: Az Európai Bizottság épülete (Fotó: Hans Lucas/AFP)

 

