„Az oktatás nem kiváltság, hanem alapvető jog”

Amikor az ilyen programokhoz való hozzáférést politikai okokból korlátozzák, nem pusztán a hallgatói mobilitás sérül. Sérül az oktatáshoz való jog, az egyenlő bánásmód elve, és sérül az az európai ígéret, hogy egyetlen diákot sem hagyunk magára. Az oktatás nemzetközi napján ezért arra kérem a bizottságot, hogy mielőbb állítsa helyre a magyar diákok Erasmus+ programhoz való teljes hozzáférését, és biztosítsa, hogy minden diák egyenlő feltételek mellett tanulhasson és fejlődhessen az Európai Unióban