Orbán Viktor bemutatta a győztes csapatot

– A 2026-os év a győzelem éve lesz. A győzelem éve a családoknak, a jobboldalnak, a Fidesznek. A győzelem éve Magyarországnak – mondta 27. évértékelő beszédében Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán Viktor miniszterelnök az évértékelő beszéde végén a Várkert Bazárban 2026. február 14-én Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A kormányfő ezt idézte a Facebook-oldalán szombaton közzétett bejegyzésében.

A győztes csapat

– írta a fotóra, amin az évértékelőn résztvevők is látszanak.

Amint arról hírt adtunk, évértékelőjében a miniszterelnök jelezte, hogy a hivatásuk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése.

Régen egész Európa így gondolkodott, ma azonban innen nyugatra valami keveredés, valami bizonytalan, valami lelketlen van, és senki nem tudja, mi sül ki belőle. Ezzel szemben nálunk rend van és biztonság, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa

– tette hozzá.

„Magabiztos nyugalom, egy magyar világ, ami illik hozzánk, amiben otthon érezzük magunkat, és amire büszkék vagyunk. Azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz–KDNP a biztos választás”

– jelentette ki Orbán Viktor.