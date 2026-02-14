Rapid – Orbán Viktor nézőpontja: A brüsszeli gazdák az ellenfelek + videó

Az évértékelőknél, pláne egy választási évben mindenki azt várja, hogy valamiféle nagy bejelentés érkezik. Boros Bánk Levente podcastműsorunkban úgy indított, hogy ő sem ilyen beszédre számított, de nagyon is érti, miről beszélt a nem hagyományos évértékelőben Orbán Viktor, ami nem volt kampánybeszéd sem. Emlékeztetett arra, hogy minden évben négy nagy beszéde van a miniszterelnöknek, amelyekre azért érdemes figyelni, hogy megértsük a nagy világképet, a kormányfő szemléletét. Mint fogalmazott, ezt nem tartja kampánybeszédnek, bár a kötelező kűröket megfutotta a miniszterelnök, felsorolta az eredményeket, lefektette az utat, hogy mit kell még megcsinálni.

Véleménye szerint azért volt nagyon izgalmas a mondandója, mert nagyon élesen és pontosan elmagyarázta, hogy kik vannak a másik oldalon, ez volt a beszéd újdonsága.

Boros Bánk Levente azzal folytatta, hogy letisztult a kép 2024 óta, amikor Magyar Péter megjelent a színen, hogy a másik oldalon ugyanazok állnak, akik 2002-ben, 2006-ban, 2010-ben, 2014-ben és utána. Azt a lehetőséget kínálta fel az embereknek, hogy értsék meg, „mi kik vagyunk, mit tettünk le az asztalra”, hogy mi a nemzetnek az összetartó ereje, és ebből fakad minden cselekvés. Hozzátette, világossá vált, hogy a másik oldalon kik állnak, a brüsszelita, nagytőkés vonal, ami mindig is ott volt azon a térfélen, csak éppen másképp hívták az éppen aktuális messiásokat. Véleménye szerint, ha valaki végighallgatja ez a beszédet, akkor világossá válik számára, mi a tétje ennek a választásnak.

Néző László főszerkesztőnek az volt a meglepő, hogy a kormányfő megnevezte azokat a nagytőkés csoportokat – Shell, Erste –, amelyek Magyar Péter mögött állnak.

Hogy a praktikus példa kedvéért járt-e el így Orbán Viktor, vagy más van mögötte, a Rapid elemzőműsorából ez is kiderül.