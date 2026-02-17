orbán viktorminiszterelnöktapolcahírtvválasztás

Orbán Viktor: Európa úgy döntött, hogy háborúba megy, de mi nem veszünk részt benne + videó

Exkluzív interjút adott a Hír TV-nek a miniszterelnök Tapolcán.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 18:35
Orbán Viktor, miniszterelnök Képernyőfotó
Exkluzív interjút adott a HírTV stábjának a miniszterelnök . Országjárásának tapolcai állomásán Orbán Viktor arról beszélt, hogy

Európa a németek vezetésével úgy döntött, hogy háborúba megy, ebben a magyarok nem hajlandók részt venni sem pénzzel, sem fegyverrel.

A kormányfő kifejtette: az elmúlt 10-15 évben a nagy nemzetközi szervezetek megbénultak. Példaként az ENSZ-et említette. Ezért hozta létre Donald Trump a Béketanácsot. – Az elmúlt években megbénultak a békefenntartó szervezetek, de megvan rá az esély, hogy a Béketanács csütörtöki alakuló ülésén egy átfogó nemzetközi szervezet jöhet létre – tette hozzá.

A miniszterelnök nem optimista az orosz–ukrán háború ügyében, az amerikai elnök erőfeszítéseit ugyanis gáncsolják az európai politikusok. 

 

Borítókép: Orbán Viktor Tapolcán (Forrás: Hír TV)

