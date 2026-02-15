Óriási lángokkal ég a berek Fonyódon

A Sonline egy fonyódiaknak szóló csoportban vette észre azt a bejegyzést, amely szerint kigyulladt a berek a Balatonnál.

A tüzet a Balaton északi partjáról is látni lehet (Forrás: időkép.hu)

A hírportál cikke szerint a beküldött fotókon jól látható, hogy már nagyobb területen tombol a tűz.

Az erős szélben vélhetően gyorsan terjedhetnek a lángok.

A webkamerák képein is látni a tüzet, a közösségi médiás

kommentek szerint a Balaton túlpartjára is elér a fénye.

A berektűzről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Sonline cikkéből.

Borítókép: Ég a berek Fonyódnál (Forrás: Facebook)