Óriási lángokkal ég a berek Fonyódon

A Sonline egy fonyódiaknak szóló csoportban vette észre azt a bejegyzést, amely szerint kigyulladt a berek a Balatonnál.
A hírportál cikke szerint a beküldött fotókon jól látható, hogy már nagyobb területen tombol a tűz.
Az erős szélben vélhetően gyorsan terjedhetnek a lángok.
A webkamerák képein is látni a tüzet, a közösségi médiás
kommentek szerint a Balaton túlpartjára is elér a fénye.
A berektűzről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Sonline cikkéből.
Borítókép: Ég a berek Fonyódnál (Forrás: Facebook)
