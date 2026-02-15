tűzsoltfüsttűzoltók

Egy lavór vízzel próbálta oltani lángoló otthonát a solti férfi

Mezítláb menekült ki az utcára segítséget kérni, de mire a tűzoltók megérkeztek, az otthona már menthetetlen volt.

Magyar Nemzet
2026. 02. 15. 20:26
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elsődleges információk szerint az elektromos fűtőberendezés okozhatta azt a tüzet, amelyben teljesen kiégett egy 80 négyzetméteres családi ház Solton szombaton késő este – írja a Baon.

A Dózsa György utcában álló ház teljesen kiégett (Fotó: Baon/Pozsgai Ákos)

A hírportál beszámolója szerint a bent alvó férfi arra ébredt, hogy ég körülötte a szoba.

Amikor megébredtem, láttam, hogy mellmagasságig pergett a füst, és csak annyit láttam, hogy villognak a lángok felettem

– mesélte.

A fürdőszobába rohant, és egy lavór vizet vitt a szobába. Amikor azonban kinyitotta az ajtót, a tűz hirtelen életre kelt: a füst és a lángok kicsaptak a helyiségből. A második lavórral már nem tudott visszamenni.

Mezítláb menekült ki az utcára segítséget kérni.

A solti hivatásos tűzoltók perceken belül kiérkeztek, és két vízsugárral megkezdték a tűz oltását, majd rövid időn belül a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók is megérkeztek, együttes erővel fékezték meg a lángokat.

A férfi jelenleg rokonánál kapott ideiglenes szállást. Szeretné helyreállítani az otthonát, de ehhez segítségre van szüksége.

A tűzesetről ide kattintva további részleteket tudhat meg a Baon cikkéből.

Borítókép: Teljesen kiégett egy férfi otthona Solton (Fotó: Baon/Pozsgai Ákos)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekgyűjtőhely

444

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu