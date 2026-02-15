Egy lavór vízzel próbálta oltani lángoló otthonát a solti férfi

Az elsődleges információk szerint az elektromos fűtőberendezés okozhatta azt a tüzet, amelyben teljesen kiégett egy 80 négyzetméteres családi ház Solton szombaton késő este – írja a Baon.

A Dózsa György utcában álló ház teljesen kiégett (Fotó: Baon/ Pozsgai Ákos)

A hírportál beszámolója szerint a bent alvó férfi arra ébredt, hogy ég körülötte a szoba.

Amikor megébredtem, láttam, hogy mellmagasságig pergett a füst, és csak annyit láttam, hogy villognak a lángok felettem

– mesélte.

A fürdőszobába rohant, és egy lavór vizet vitt a szobába. Amikor azonban kinyitotta az ajtót, a tűz hirtelen életre kelt: a füst és a lángok kicsaptak a helyiségből. A második lavórral már nem tudott visszamenni.

Mezítláb menekült ki az utcára segítséget kérni.

A solti hivatásos tűzoltók perceken belül kiérkeztek, és két vízsugárral megkezdték a tűz oltását, majd rövid időn belül a dunaújvárosi hivatásos tűzoltók is megérkeztek, együttes erővel fékezték meg a lángokat.

A férfi jelenleg rokonánál kapott ideiglenes szállást. Szeretné helyreállítani az otthonát, de ehhez segítségre van szüksége.

Borítókép: Teljesen kiégett egy férfi otthona Solton (Fotó: Baon/Pozsgai Ákos)