Botrány a XII. kerületi ülésen, menekülőre fogta a kutyapártos vezetés

Elhalasztották a csütörtöki képviselő-testületi ülést Hegyvidéken, amelyen terítékre került volna az óvodabezárás, az alpolgármester visszahívása, a tervezett ingatlaneladások és a költségvetés tárgyalása. Kovács Gergely polgármester berekesztette az ülést, mert az óvodabezárási botrány miatt elvesztette többségi támogatását. Fonti Krisztina, a Fidesz–KDNP helyi frakcióvezetője közösségi oldalán elmondta: a februári képviselő-testületi ülés öt percig sem tartott.

Kovács Gergely (Fotó: Csudai Sándor)

– Kovács Gergely nem merte vállalni a vitát Kocsik Tekla alpolgármester visszahívásáról, a költségvetésről, az ingatlanértékesítésről és az óvodákról. Bezárta az ülést anélkül, hogy elkezdte volna.

Az óvodabezárások, mint egy nagyító, mutatta meg a kutyapárti alkalmatlanságot, különösen Kocsik Tekla alpolgármesterét. Minden bizonnyal a többség megszavazta volna a javaslatomat, hogy a polgármester hívja vissza az alkalmatlan alpolgármesterét, és csökkentsük egyre az alpolgármesterek számát.

Ez tipikusan az a helyzet, amikor egy több, mint a kettő – hangsúlyozta a frakcióvezető. Hozzátette: ugyancsak megszavazta volna a testület, hogy több mint 900 millió forinttal csökkentsék a soha nem látott mértékű, hárommilliárdos ingatlaneladási előirányzatot.

Fonti Krisztina (Forrás: Facebook)

– Kovácsnak fogalma sincs, hogy mire költené ezt a 900 milliót, mert egyszerűen csak céltartalékba akarta helyezni. Valakik nagyon várják már a kerületi ingatlanokat – mutatott rá Fonti Krisztina. A botrányok miatt a kutyapártos vezetés elvesztette többségi támogatását is.

Közeleg a tavaszi beiratkozás, a szülőket felzaklatta a döntésképtelenség

Lapunk úgy értesült, a testületi ülésen kétségbeesett szülők is megjelentek. Tavasszal tartják az óvodai beiratkozásokat, így a szülők garanciát szeretnének arra vonatkozóan, hogy az általuk választott óvodát nem zárja be az önkormányzat.

Fonti Krisztina a Magyar Nemzet kérdésére elmondta:

a döntés elhalasztásával Kovács Gergely nem nyugtatta meg a hegyvidéki családokat.

– Hamarosan dönteni kell az óvodaválasztásról, ám a mostani bizonytalanság miatt sok szülő nem meri beíratni a gyermekét önkormányzati óvodába – jelezte Fonti Krisztina, és hozzátette: a szülők a zsúfoltságtól is tartanak.