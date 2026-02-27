Hegyvidéki ÖnkormányzatKovács GergelyMagyar Kétfarkú Kutyapártóvoda

Botrány a XII. kerületi ülésen, menekülőre fogta a kutyapártos vezetés

Kovács Gergely hegyvidéki polgármester épphogy elkezdte a testületi ülést, olyan gyorsan be is rekesztette. A Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint a polgármester nem merte vállalni a vitát. Kovács korábban már elhalasztotta az óvodabezárásokról szóló döntést, ami egyszerű taktikai húzásnak tűnik.

Nagy Orsolya
2026. 02. 27. 11:44
Kutyapárt Csudai Sándor
Elhalasztották a csütörtöki képviselő-testületi ülést Hegyvidéken, amelyen terítékre került volna az óvodabezárás, az alpolgármester visszahívása, a tervezett ingatlaneladások és a költségvetés tárgyalása. Kovács Gergely polgármester berekesztette az ülést, mert az óvodabezárási botrány miatt elvesztette többségi támogatását. Fonti Krisztina, a Fidesz–KDNP helyi frakcióvezetője közösségi oldalán elmondta: a februári képviselő-testületi ülés öt percig sem tartott.

Kutyapárt
Kovács Gergely (Fotó: Csudai Sándor)

– Kovács Gergely nem merte vállalni a vitát Kocsik Tekla alpolgármester visszahívásáról, a költségvetésről, az ingatlanértékesítésről és az óvodákról. Bezárta az ülést anélkül, hogy elkezdte volna.

Az óvodabezárások, mint egy nagyító, mutatta meg a kutyapárti alkalmatlanságot, különösen Kocsik Tekla alpolgármesterét. Minden bizonnyal a többség megszavazta volna a javaslatomat, hogy a polgármester hívja vissza az alkalmatlan alpolgármesterét, és csökkentsük egyre az alpolgármesterek számát.

Ez tipikusan az a helyzet, amikor egy több, mint a kettő – hangsúlyozta a frakcióvezető. Hozzátette: ugyancsak megszavazta volna a testület, hogy több mint 900 millió forinttal csökkentsék a soha nem látott mértékű, hárommilliárdos ingatlaneladási előirányzatot.

Fonti Krisztina (Forrás: Facebook)
Fonti Krisztina (Forrás: Facebook)

– Kovácsnak fogalma sincs, hogy mire költené ezt a 900 milliót, mert egyszerűen csak céltartalékba akarta helyezni. Valakik nagyon várják már a kerületi ingatlanokat – mutatott rá Fonti Krisztina. A botrányok miatt a kutyapártos vezetés elvesztette többségi támogatását is.

 

Közeleg a tavaszi beiratkozás, a szülőket felzaklatta a döntésképtelenség

Lapunk úgy értesült, a testületi ülésen kétségbeesett szülők is megjelentek. Tavasszal tartják az óvodai beiratkozásokat, így a szülők garanciát szeretnének arra vonatkozóan, hogy az általuk választott óvodát nem zárja be az önkormányzat.

Fonti Krisztina a Magyar Nemzet kérdésére elmondta:

a döntés elhalasztásával Kovács Gergely nem nyugtatta meg a hegyvidéki családokat.

– Hamarosan dönteni kell az óvodaválasztásról, ám a mostani bizonytalanság miatt sok szülő nem meri beíratni a gyermekét önkormányzati óvodába – jelezte Fonti Krisztina, és hozzátette: a szülők a zsúfoltságtól is tartanak.

– A megszüntetésre kijelölt négy óvodába azért nem vinnék a gyermeket, mert nem tudható, mi lesz a sorsuk jövőre, a többi óvodába pedig azért nem, mert érthető módon nem szeretnék a gyereküket túlzsúfolt óvodába járatni – húzta alá a Fidesz–KDNP frakcióvezetője. A szülők és a pedagógusok garanciára várnak, hogy sem most, sem jövőre nem zárnak be óvodákat a Hegyvidéken.

Mindemellett Kovács Gergelytől taktikai húzás is lehet, hogy a döntést elhalasztotta. Ha a szülők elkerülik az óvodákat, lesz indok rá, hogy megszüntessék őket. Mint a Magyar Nemzet már beszámolt róla, a munkaanyagban alacsony gyermekszámra hivatkozott az önkormányzat. Később derült ki, hogy

valójában megfelelő a létszám, csak éppen nincs zsúfoltság az óvodákban.

Tehát ideális a környezet a gyerekek számára.

Steiner Attila a hegyvidéki botrányról azt írta közösségi oldalán: az óvodabezárási botrány kikezdte a hegyvidéki önkormányzat működésének integritását. Hegyvidék-Újbuda országgyűlési képviselőjelöltje is arra gyanakszik, hogy

a testületi ülést azért berekesztették be gyorsan, mert az óvodabotrány nyomására megszűnt a kutyapárti többség a testületben.

Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért felelős államtitkára a Jedlik Ányos Program kibővítéséről tartott sajtótájékoztatón az Észak-budai Szent János Centrumkórház Kútvölgyi szakrendelőjénél 2025. október 13-án. A rendelkezésre álló 89 milliárd forintos keretösszegből 70 kórházi épületet és 20 mentőállomást tudnak majd felújítani. MTI/Hegedüs Róbert
Steiner Attila (Fotó: MTI)

– Semmi vita az alkalmatlan alpolgármester felmentéséről, amit a Fidesz kezdeményezett.

Semmi válasz arra a nyilatkozatra, hogy az óvodabezárások ügyét csak eltolták és nem feladták. Nincs költségvetés sem. Ennyit tud a baloldal a kerületben. Bátran elkullog és lapít, amikor felelősséget kellene vállalni

– mutatott rá Steiner Attila. Hozzátette: szembe kell nézni azzal a kérdéssel, hogy a színjátékok és szemfényvesztések hátterében mégis csak be akarják zárni az óvodákat.

– Csak most nem mondhatják el, mit terveznek valójában, mert abba most tényleg belebuknának. Ezért inkább kockáztatják a kerület működésének integritását, mert arra játszanak, hogy először választást kell nyerni, aztán mindent lehet – jegyezte meg a Fidesz jelöltje.

Mint a Magyar Nemzet megírta, négy óvodát zárna be a kutyapárti vezetés Hegyvidéken, a szülők aláírást gyűjtöttek a bezárások ellen. Az önkormányzat hivatalosan megküldte a szülői képviseleteknek az óvodák bezárására vonatkozó terveket, de ez inkább tényközlés volt, mint párbeszéd. Több szülő azt is kifogásolta, hogy gyermekük jelenlegi és leendő óvodája túl messze van egymástól.

Borítókép: Kovács Gergely (Fotó: Csudai Sándor)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Ahogy az euroatlanti háttérhatalom a Fehér Házból kiszorult, az Európai Unió vezetőiben talált biztos támaszra, ahol a biztonságot elsősorban az jelenti számukra, hogy az unió politikai struktúrájában a vezetők demokratikusan nem elszámoltathatók.

