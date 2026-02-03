pálfalvi milánnézőpont intézetmagyar péter

Pálfalvi Milán: Magyar Péter a „jakabpéterizálódás” útjára lépett

Súlyos ellentmondás feszül Magyar Péter vagyonosodással kapcsolatos ígéretei és saját viselt dolgai között, mutatott rá Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője.

Magyar Nemzet
2026. 02. 03. 18:49
Magyar Péter Forrás: Facebook
Magyar Péter ellentmondásos helyzetbe került azzal, hogy miközben egy esetleges Tisza-kormány nevében húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot ígér minden korábbi politikus és családtagjai ellen, addig a vele szembeni, bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos vádakat egyetlen mondattal próbálná elhárítani, mondván, ahhoz semmi közük a magyar embereknek, mutatott rá Pálfalvi Milán, a Nézőpont Intézet elemzője a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Bódis Kriszta író és a Tisza párt szakértője
Fotó: Hatlaczki Balázs

Bejegyzésében úgy fogalmazott: az ellentmondás szerinte feloldhatatlan, és ez az agresszív, másokat fenyegető, önmagát a felelősség alól mentesíteni próbáló politikai magatartás visszatérő eleme. Hozzátette: Magyar Péter a nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata alapján félmilliárdos ingatlanvagyonnal, több tízmillió forint készpénzzel, befektetésekkel és nagy értékű ingóságokkal rendelkezik. Az elemző rögzítette: 

a Tisza Párt elnökének 32 millió forintja van készpénzben és bankszámlán, 62 millió forint befektetésekben és megtakarításokban, ingatlanvagyona pedig mintegy félmilliárd forintra tehető, amit további húszmillió forintnyi nagy értékű ingóság egészít ki. 

Pálfalvi Milán szerint mindez önmagában nem lenne probléma, ha a vagyon eredete körül nem merülnének fel kérdések, és ha Magyar Péter hajlandó lenne a bíróság előtt tisztázni magát.

A posztban azt is írta: szerinte Magyar Pétert Brüsszelből védik – értsd: zsarolják – a mentelmi jogával, hogy ne kelljen számot adnia a bennfentes kereskedelem vádjáról, és megemlítette a korábbi telefonlopási ügyet is. Úgy vélekedett, hogy 

Magyar Péter politikai pályája a „jakabpéterizálódás” útjára lépett, amelynek vége az eljelentéktelenedés lehet.

Pálfalvi Milán bejegyzésében ironikusan három pontban foglalta össze azt is, mit jelent szerinte a „magyarpéterizálódás” útja, majd azzal zárta sorait: amikor véget ér a hirtelen jött siker, marad a pénz, és akár egy könyv is születhet a történetből, hátha abból is csurran-cseppen majd egy kicsi.

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook/Pálfalvi Milán)

 

