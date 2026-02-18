Rendkívüli

Ezért nem szabad megengedni, hogy más is használja a bankszámlánkat

Az újbudai nyomozók szerint egy Heves vármegyei nő megengedte, hogy bűnös üzelmekből származó pénzt tartsanak a bankszámláján – a rendőrök pénzmosással gyanúsítják.

Forrás: police.hu2026. 02. 18. 8:33
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XI. Kerületi Rendőrkapitányságán pénzmosás bűntett gyanúja miatt folytattak nyomozást egy vidéki nővel szemben – írja a Police.hu.

Az adatok szerint P. Éva a bankszámlája és bankkártyája feletti rendelkezést egy internetes csalásból származó összeg tárolására engedte át, arról közel kétmillió forintot egy ismeretlen fel is vett. A nőt a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntett gyanúja miatt, aki elismerte a bűncselekményt. A nyomozók vádemelési javaslattal küldték meg az iratokat az ügyészségnek.

Az információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás felelősét a XI. kerületi nyomozók még keresik.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

