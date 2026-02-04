Rendkívüli

Orbán Viktor: A kényszersorozásban részt vevő ukránokat haladéktalanul kiutasítjuk! + videó

miskolci törvényszékgyanúsítottbűncselekmény

Szegényeket használt pénzmosásra: 117 millió forintos bűncselekménnyel gyanúsítanak egy miskolci férfit

Letartóztattak egy férfit Miskolcon, aki a gyanú szerint több mint 117 millió forint bűncselekményből származó pénz eredetét rejtette el, mélyszegénységben élők bankszámláit felhasználva.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 16:10
Fotó: Fehér Gábor
Elrendelte a Miskolci Járásbíróság egy férfi letartóztatását, aki több mint 117 millió forint, bűncselekmény elkövetéséből származó pénzösszeg eredetét rejtette el – közölte a Miskolci Törvényszék.

20260126 Gyomaendrőd Tehergépkocsi ütközött személyautóval a 46-os főúton. Fotó: Dinya Magdolna DM Békés Megyei Hírlap Képen: Suzuki Vitara rendőrautó
Illusztráció. Fotó: Dinya Magdolna

Mint írták, a gyanúsított és társa 2024 februárja óta 

több embert keresett meg azzal, hogy szervezzenek be olyan mélyszegénységben élő embereket, akik bankszámlával rendelkeznek vagy vegyék rá őket számlanyitásra. 

Azt kérték tőlük, hogy a számlaadatokat küldjék el nekik, és az azokra érkező pénzösszegek átadásában működjenek közre. A gyanúsított és a társa a bankszámlákról felvett pénzösszegek után a beszervezést végzőknek és a bankszámlák tulajdonosainak jutalékot fizetett.

A vádirat szerint miután beszervezték az embereket, ismeretlen személyek hol banki ügyintézőnek, hol rendőrnek, hol pedig internetes hirdetésre jelentkező vevőnek adták ki magukat, és csalárd módszerekkel megszerezték a sértettek banki adatait. Sértettenként több millió forintot utaltak át vagy a gyanúsított, vagy a beszervezettek számláira.

A számlákról a gyanúsítotthoz készpénzként került a pénz, cselekményével több mint 117 millió forint bűncselekmény elkövetéséből származó összeg eredetét rejtette el

– írták.

A törvényszék közlése szerint a gyanúsított cselekménye – bizonyítottság esetén – alkalmas lehet különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettének megállapítására. Hozzátették, hogy a vele szemben korábban elrendelt bűnügyi felügyelet alatt annak magatartási szabályát több alkalommal is megszegte, ezért azt megszüntették.

A letartóztatást indokolva azt írták, a kiemelt súlyú bűncselekmény súlyos büntetési tételére figyelemmel a terhelt esetében fennáll a szökés, az elrejtőzés veszélye,

 és tartani kell attól is, hogy szabadlábon hagyása esetén a büntetőeljárásban részt vevők vagy más személyek befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást.

A végzés a bejelentett fellebbezés miatt nem végleges.

 

Borítókép: Illusztráció (Forrás: MW)

 

