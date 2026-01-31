Taxis is lebukott egy kiterjedt bűnbandával + videó

Rendkívüli

Meghalt Fenyő Miklós

Drogterjesző hálózatot számoltak fel a békéscsabai rendőrök. A házában fogták el a bűnszervezet vezetőjét, egy kunszentmártoni férfit, aki ellen más bűncselekmény miatt eljárás folyik és bűnügyi felügyelet alatt állt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 9:26
Hét embert vettek őrizetbe a békéscsabai rendőrök egy kábítószer-bűnözés elleni akcióban – közölte a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Rengeteg pénzt foglaltak le a rendőrök (Fotó: Rendőrség)

A Kunszentmártontól Békéscsabáig érő, Békés, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Csongrád-Csanád vármegyei fogyasztókat kiszolgáló bűnszervezet vezetője egy kunszentmártoni férfi volt, aki ellen más bűncselekmény miatt eljárás folyik és bűnügyi felügyelet alatt állt. Őt kedden a házában fogták el a rendőrök. A rajtaütés közben átkutatták az épületet, és

a kazánban droggyanús anyagot találtak.

A 38 éves kunszentmártoni férfi, aki a teszt eredménye szerint fogyasztott is kábítószert, még szorosabb felügyeletet kapott, őrizetbe vették.

Ugyanaznap öt másik férfit is elfogtak. A csongrádi, békéscsabai, csépai és öcsödi férfiak a gyanú szerint kapcsolatban álltak a kunszentmártoni dílerrel, mind az öten fogyasztottak és terjesztettek is tiltott szereket. A rendőrök őket is őrizetbe vették.

A hat, kábítószer-kereskedelem bűntettével gyanúsítható férfi mellett további hat fogyasztót is előállítottak, akik a gyanú szerint a hálózat révén jutottak anyaghoz.

A több helyszínen szinte egy időben zajló elfogásokat a Békés vármegyei Körös, a Bács-Kiskun vármegyei Hírös és a hajdú-bihari Cívis alosztály, valamint a békéscsabai, a mezőkovácsházi és a sarkadi kapitányság rendőrei hajtották végre.

Öt házat és egy lakást kutattak át, a kazánból kivett anyag mellett kristályt és THC-tartalmú szert, valamint a drog adagolásához, terjesztéséhez és fogyasztásához használt eszközöket foglaltak le, továbbá egy személykocsit, másfél millió forintot és számos, a dílerek és a fogyasztók közti kapcsolattartásra használt telefont.

Másnap egy békéscsabai férfit fogtak el a rendőrök, ő is a terjesztői hálózat része lehetett, és a gyanú szerint 

taxijával nemcsak embereket, hanem drogot is szállított.

A hatóság ezért lefoglalta a járművet. Aznap még egy fogyasztót állítottak elő a nyomozók, így két nap alatt tizennégyen kerültek rendőrkézre: hét, kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfi, akiket őrizetbe is vettek, valamint hét fogyasztó.

Borítókép: Kiterjedt droghálózatot leplezett le a rendőrség (Fotó: Shutterstock)


