Régi momentumos képviselő állt Magyar Péterék mellé Nyíregyházán

A Momentum korábbi helyi képviselője terjeszti Nyíregyházán a Tisza Párt propagandakiadványát, a Tiszta Hang nevű újságot. Babosi György 2024-ben kilépett a balliberális pártból, amely azóta gyakorlatilag felszámolta magát, tavaly bejelentették, hogy nem indulnak a választásokon, közben minden erőforrásukkal Magyar Péterék kampányát támogatják.

Munkatársunktól
2026. 02. 21. 7:58
Forrás: Facebook
A régi baloldal helyi politikusai is sok településen segítik a Tisza Párt kampányát, Nyíregyházán például a Momentum korábbi képviselője terjeszti házról házra Magyar Péterék propagandakiadványát. Babosi György a közösségi oldalán egy fotóval illusztrált posztban számolt be arról, hogy Nyíregyházán a legkisebb utca legutolsó háza is megkapja a Tisza újságját, a Tiszta Hangot. A Tisza Párt tavaly nyáron indította el a kéthetente megjelenő országos lapot, amit egymillió példányban önkéntesekkel terítenek, főként a kisebb településeken.

Babosi már 2018-ban indult az országgyűlési választásokon, nem sok sikerrel, mindössze 1,48 százalékos eredményt ért el a Momentum színeiben.

Egy év múlva, a 2019 októberi önkormányzati választáson bejutott a nyíregyházi képviselő-testületbe, majd a 2024-es voksolás másnapján kilépett a Momentumból és a helyi önkormányzati frakcióból.

„Egyikőjükben sem láttam már a lehetőségét annak, hogy Nyíregyházán működő ellenzéki tábort építsünk. Ha öt év alatt nem sikerült a közgyűlés nyújtotta keretek között, akkor ezután sem fog” – írta a közösségi oldalán Babosi 2025 júniusában. A bejegyzése szerint 2024 őszén a Tisza helyi önkéntesei, aktivistái megkeresték és több beszélgetés után úgy döntött, segíti a munkájukat. 

Megjegyezte, hogy a „szabályok szerint” sem tag, sem jelölt nem lehetne a politikai előélete miatt, de sokszor látni fogják őt a Tisza-szigetek rendezvényein és pesti vendégeket hoz izgalmas beszélgetésekhez, fórumokhoz.

Ismert, a Momentum már a múlt évben bejelentette, hogy a kormányváltás elősegítése érdekében nem indul a 2026-os országgyűlési választáson. Tavaly novemberben azonban azt közölték, hogy a kormányváltást nemcsak azzal kívánják segíteni, hogy „nem osztják meg” az ellenzéki voksokat, hanem országos kampányokat is indítanak, miközben az aktivistáik is kint lesznek az utcán. 

A Momentum tehát úgy marad távol a választásoktól, hogy közben a kampányban minden erőforrásukat – ide számítva az állami támogatásukat is – a Tisza szolgálatába állítják.

Ezek után szinte mindegy, hogy Babosi György már nem a Momentum színeiben teszi ugyanazt, amit a volt pártja: teljes gőzzel támogatja Magyar Péterék kampányát.

