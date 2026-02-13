Megdöbbentő részleteket árult el a rendőrség a nagyteveli lövöldözésről

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság lakossági fórumot tartott Nagytevelen, ahol a február 10-én történt lövöldözés részleteit ismertették a polgármesteri hivatalban történtekről a helyi közösséggel – írja a Veol.

A támadó ezzel a fegyverrel lőtt a polgármesterre (Fotó: Veol/Haraszti Gábor)

A rendőrségi tájékoztatón elhangzott: az elkövető, egy helyi lakos, S. József 8 óra 25 perc körül jelent meg a polgármesteri hivatalban, és telefonjával kapcsolatos segítséget kért. A polgármester fogadta egy kolléganő jelenlétében. Amikor úgy tűnt, hogy az ügy lezárult és a férfi távozik,

váratlanul fegyvert vett elő. Három célzott lövést adott le a polgármester irányába. A lövések mind eltalálták, és súlyos sérüléseket okoztak.

A rendőrök azonnal intézkedtek, elfogták az elkövetőt, a polgármestert pedig mentőhelikopterrel kórházba szállították.

A rendőrség vizsgálta az előzményeket is: kiderült, hogy a férfi korábban többször fordult orvoshoz paranoid jellegű panaszokkal, azonban a javasolt kezelést nem kezdte meg.

A fórum részeként a rendőrség az események kronológiáját is bemutatta, hangsúlyozva a gyors és hatékony reagálást, valamint elismerésüket fejezték ki a helyi civileknek, akik közreműködtek az elkövető visszatartásában és a gyermekek biztonságos kimenekítésében.

Mint arról lapunk beszámolt, gázpisztollyal tört be egy férfi a polgármesteri hivatalba kedden Nagytevelen, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre. Három lövés dördült el, ebből kettő eltalálta a polgármestert.