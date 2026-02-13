polgármesterrendőrségnagytevelpolgármesteri hivatallövöldözés

Megdöbbentő részleteket árult el a rendőrség a nagyteveli lövöldözésről

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a nagyteveli művelődési házban tartott lakossági fórumon részletesen ismertette a polgármester elleni, február 10-i fegyveres támadás körülményeit. Megköszönték a rendőri intézkedést és a helyiek példamutató helytállását.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 18:45
A nagyteveli lövöldözésről Rausz István (balra) és Suszter Tamás tartott lakossági fórumot Fotó: Haraszti Gábor/veol.hu
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság lakossági fórumot tartott Nagytevelen, ahol a február 10-én történt lövöldözés részleteit ismertették a polgármesteri hivatalban történtekről a helyi közösséggel – írja a Veol.

A támadó ezzel a fegyverrel lőtt a polgármesterre (Fotó: Veol/Haraszti Gábor)

A rendőrségi tájékoztatón elhangzott: az elkövető, egy helyi lakos, S. József 8 óra 25 perc körül jelent meg a polgármesteri hivatalban, és telefonjával kapcsolatos segítséget kért. A polgármester fogadta egy kolléganő jelenlétében. Amikor úgy tűnt, hogy az ügy lezárult és a férfi távozik,

váratlanul fegyvert vett elő. Három célzott lövést adott le a polgármester irányába. A lövések mind eltalálták, és súlyos sérüléseket okoztak.

A rendőrök azonnal intézkedtek, elfogták az elkövetőt, a polgármestert pedig mentőhelikopterrel kórházba szállították.

A rendőrség vizsgálta az előzményeket is: kiderült, hogy a férfi korábban többször fordult orvoshoz paranoid jellegű panaszokkal, azonban a javasolt kezelést nem kezdte meg.

A fórum részeként a rendőrség az események kronológiáját is bemutatta, hangsúlyozva a gyors és hatékony reagálást, valamint elismerésüket fejezték ki a helyi civileknek, akik közreműködtek az elkövető visszatartásában és a gyermekek biztonságos kimenekítésében.

Mint arról lapunk beszámolt, gázpisztollyal tört be egy férfi a polgármesteri hivatalba kedden Nagytevelen, majd többször rálőtt Orbán Sándor polgármesterre. Három lövés dördült el, ebből kettő eltalálta a polgármestert.

Borítókép: Tájékoztató a nagyteveli lövöldözésről (Fotó: Veol/Haraszti Gábor)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrasszizmus

A tej mint fékevesztett rasszizmus

Bayer Zsolt avatarja

A tej rasszista. A tejivás rasszizmus. Pontosabban nácizmus meg fasizmus.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu