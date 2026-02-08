Ruszin-Szendi kijelentései egyértelművé teszik, Magyar Péter a háború kérdésében sem tud nemet mondani Brüsszelnek

Ruszin-Szendi Romulusz néhány hete a párizsi francia–német–brit megállapodást méltatta. A Tisza politikusa a néhány nappal ezelőtti megszólalásában pedig igyekszik a háborús veszélyt, az európai katonák Ukrajnába telepítését elbagatellizálni. Egészen pontosan letagadta, hogy Brüsszel és az európai vezetők háborúra készülnek, ezeket a kormány által kitalált riogatásnak, kitalációnak nevezi, holott hetek óta ezektől a hírektől hangos az európai sajtó – írja cikkében az Ellenpont.

A valóság ezzel szemben az – mutat rá a lap –, hogy pont a Ruszin-Szendi által méltatott párizsi megállapodásban döntöttek arról a francia, brit és német vezetők, hogy fegyveres erőket telepítenek a háborús országba. De ugyanekkor arról is határoztak, hogy az Egyesült Királyság és Franciaország katonai központokat hoz létre Ukrajnában. Szijjártó Péter külügyminiszter elmondta, hogy ezzel Európa két nukleáris hatalma úgy döntött, hogy katonákkal is támogatja Ukrajnát, azért, hogy az egész kontintenst beborítsa a háború lángja. Ruszin-Szendi videója után pedig Mark Rutte NATO-főtitkár beszélt arról, hogy csapatokat küldenek „szárazföldön, repülőgépek a levegőben, hajók a Fekete-tengeren. Folytatni fogjuk a nyomást Oroszországra, és folytatni fogjuk Ukrajna támogatását.”

Több európai országban ismét bevezették a sorkatonaság valamilyen formáját

Az Ellenpont arra is felhívja a figyelmet, hogy az elmúlt években több európai országban is teljesen vagy részben visszavezették a sorkatonaságot. Ezek közül kiemeli Németországot, ahol idén január 1-jétől részben kötelező sorozás lépett életbe. Az önkéntes sorkatonaságra építenek ugyan, de amennyiben nincs elegendő önkéntes jelentkező, akkor sorsolás útján választják ki a férfiakat a szolgálatra az alkalmas fiatalok adatbázisából.

Horvátországban szintén január 1-jétől kötelező, két hónapos kiképzés lépett életbe a férfiaknak.

Dánia pedig 2026-tól négy hónapról tizenegy hónapra hosszabbítja meg a sorkatonai szolgálatot, 2025. július 1-jétől pedig a nőknek is részt kell venniük a kötelező sorozási eljárásban.