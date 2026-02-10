A Samsung visszautasítja a gödi üzemmel kapcsolatos vádakat

A Samsung SDI Magyarország gödi üzeme minden környezetvédelmi és munkavédelmi előírásnak megfelel, a működése átlátható – közölte a társaság.

A Samsung kijelentette, hogy

a hírekben számos hamis adat és félrevezető információ jelent meg,

és amennyiben ez nem változik, megvizsgálják a szükséges jogi lépéseket az érintett sajtóorgánumokkal kapcsolatban.

A cég a korábbiakhoz hasonlóan a jövőben is együttműködik a hatóságokkal, fenntartja a helyi közösségekkel kialakult szoros együttműködést, tovább erősítve a társadalmi szerepvállalásait – olvasható a közleményükben.

Mint lapunk megírta, a Pest Vármegyei Kormányhivatal felhívta a figyelmet, hogy a Telex tegnap megjelent, a gödi Samsung-gyár működésével foglalkozó cikke valótlanságokat tartalmaz. A hivatal hangsúlyozta, hogy mind környezetvédelmi, mind munkavédelmi hatóságként rendszeres ellenőrzésekkel

folyamatosan biztosítja a környezet védelmére vonatkozó jogszabályok betartását,

valamint a munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét.