Szentkirályi Alexandra: Szó sem lehet Ukrajna csatlakozásáról! + videó

Szentkirályi Alexandra a Hír TV adásában arról beszélt, hogy más országok évtizedeket várnak az európai uniós csatlakozásra, míg Ukrajnát 2027-től úgy vennék fel, hogy a kritériumokat majd csak később kell teljesíteniük. Amellett, hogy az ország semmilyen mértékben nem áll készen a csatlakozásra, tönkre is tenné az Európai Unió gazdaságát, ráadásul Magyarország azonnal elköszönhetne az agrártámogatásoktól és a fejlesztési forrásoktól, hogy lehúzhassák az aranybudin – hangsúlyozta a Fidesz budapesti elnöke, hozzátéve, cserébe tonnaszámra jönne a hamisított méz és társai, Brüsszelben pedig csak tapsolnának ezt látva.

A magyar emberek ezzel csak veszítenének. Áprilisban olyan kormánynak kell bizalmat szavaznunk, amely ellen tud mondani a háborús érdekeknek, ezért is a Fidesz a biztos választás!

– zárta gondolatait Szentkirályi Alexandra.