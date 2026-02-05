februároktatási hivatalérettségijelentkezéshatáridő

Közeleg a határidő: megvan a dátum, meddig lehet jelentkezni a tavaszi érettségire

Február 16-ig adhatják le jelentkezésüket a diákok a május–júniusi tavaszi érettségi vizsgaidőszakra – tájékoztatott az Oktatási Hivatal. A vizsgák május elején kezdődnek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 05. 12:51
A május–júniusi érettségi vizsgákra február 16-ig lehet jelentkezni – közölte az Oktatási Hivatal (OH)

Pécs, 2024. május 7. Feladatlapot kap egy diák a matematika írásbeli érettségi vizsgán a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban 2024. május 7-én. MTI/Ruprech Judit
Feladatlapot kap egy diák a matematika írásbeli érettségi vizsgán a pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban 2024. május 7-én. Fotó: MTI/Ruprech Judit

Az érettségizők 

  • rendes, 
  • előre hozott, 
  • szintemelő, 
  • kiegészítő, 
  • ismétlő, 
  • pótló, 
  • valamint javító vizsgát tehetnek. 

A közlemény szerint a tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat. A jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.

Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-jéig tart. 

Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3. és 10. között tartják, a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire a jelentkezés külön-külön történik, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat.

Az általános felsőoktatási felvételi eljárásra február 15-ig lehet jelentkeznie az érintetteknek a Felvi.hu honlapon elérhető E-felvételiben

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)

 


