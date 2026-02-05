Közeleg a határidő: megvan a dátum, meddig lehet jelentkezni a tavaszi érettségire

A május–júniusi érettségi vizsgákra február 16-ig lehet jelentkezni – közölte az Oktatási Hivatal (OH).
Az érettségizők
- rendes,
- előre hozott,
- szintemelő,
- kiegészítő,
- ismétlő,
- pótló,
- valamint javító vizsgát tehetnek.
A közlemény szerint a tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat. A jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján.
Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-jéig tart.
Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3. és 10. között tartják, a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek.
Felhívták a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire a jelentkezés külön-külön történik, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat.
Az általános felsőoktatási felvételi eljárásra február 15-ig lehet jelentkeznie az érintetteknek a Felvi.hu honlapon elérhető E-felvételiben.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)
