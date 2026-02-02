egyetemsztnhbejelentésmagyar

Felpörögtek a magyar feltalálók és egyetemek, rekordokat jelentett a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

A magyar innovációs szféra élénk, és növekszik benne a tudatosság. Tíz éve nem látott magasságokba emelkedett a hazai védjegybejelentések száma. Nem csupán a bejelentések mennyisége, hanem a digitális ügyintézés aránya és az egyetemi szféra aktivitása is kiemelkedő eredményeket mutat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 02. 13:16
Illusztráció Fotó: HUMAN BioPlazma Kft.
Egészen pontosan 4319 védjegybejelentési kérelem érkezett a hivatalhoz. Ez 14 százalékos növekedést jelent az előző év 3831-es adatához képest, és több mint egy évtizedes rekordnak is számít. A hivatal modernizációs törekvéseit igazolja, hogy a beadványok 86 százaléka már elektronikus úton érkezett, derül ki a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) sajtóközleményéből. 

A védjegyeken túl

Nemcsak a védjegyek, hanem más oltalmi formák esetében is pozitív elmozdulás látható. A formatervezésiminta-oltalmi bejelentések száma negyedével nőtt, 132-ről 166-ra emelkedett, a használatiminta-oltalmi kérelmeknél pedig 16 százalékos bővülést regisztráltak, elérve a 350-es számot. A mezőgazdasági innovációt jelző növényfajta-oltalmi kérelmek esetében is jelentős, 32 százalékos ugrás következett be.

A magyar eredetű, nemzeti úton benyújtott iparjogvédelmi bejelentések minden fő kategóriában emelkedtek. A szabadalmi bejelentések esetében például a magyar kérelmezők aránya 12 százalékkal nőtt.

Tovább gyorsul az egyetemi innováció

Az adatok egyik legfigyelemreméltóbb eleme a felsőoktatási intézmények előretörése. A tíz legtöbb szabadalmi bejelentést benyújtó szervezet közül hat egyetem. A listát a Debreceni Egyetem vezeti 31 bejelentéssel, amelyet a Szegedi Tudományegyetem követ 18 kérelemmel. Az élmezőnyben megtalálható továbbá a Miskolci Egyetem, a Széchenyi István Egyetem, az Óbudai Egyetem és a Semmelweis Egyetem is. Az intézmények nemzetközi színtéren is aktívabbak lettek: a külföldi szabadalmi bejelentéseik száma 28 százalékkal emelkedett.

Továbbra is a gyógyszeripar teljesít a legjobban a hatályos szabadalmaknál, amit a műszeripar, a vegyipar, az elektronika és a gépjárműipar követ. Az SZTNH szakmai munkája és oktatási tevékenysége kulcsszerepet játszik abban, hogy az iparjogvédelem a magyar gazdaság versenyképességének egyik meghatározó eleme maradjon.

 

