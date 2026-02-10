fleck zoltánbrüsszelTisza Pártszánthó miklósválasztás

A jogállam felrúgására buzdít a Tisza-szakértő

Brüsszel támogatásával akár a kétharmados alkotmányos szabályok megkerülése is felmerülhet Magyar Péter esetében – erre a veszélyes irányra világított rá Fleck Zoltán. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója kiemelte: az Ukrajna melletti hadba lépéshez is kétharmados felhatalmazás kellene.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 19:43
Fleck Zoltán (Fotó: MTI/Földi Imre) Tisza szakértő, jogállam
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Fleck Zoltán a Tisza házijogászaként a 24.hu-nak adott interjújában azt sugallta, hogy Magyar Péter Brüsszel támogatásával akár feles parlamenti többséggel is meghozhatna olyan döntéseket, amelyekhez a magyar alkotmányos rend szerint kétharmad szükséges –  hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós a közösségi oldalán.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója külön kiemelte, hogy az Ukrajna melletti hadba lépéshez is kétharmados felhatalmazás kellene.

Fleck Zoltán a 24.hu-nak egyébként így fogalmazott:

Be kell mutatni a választóknak, hogy miért kellett túllépni bizonyos formális jogállami elemeken. A jog legtöbbször nem oldja meg a problémát, nem lehet megoldani mindent tisztán jogi eszközökkel. Egy demokratikus fordulat nem azt jelenti, hogy gyorsan létre lehet hozni egy demokratikus működésmódot.

 

Borítókép: Fleck Zoltán (Fotó: MTI/Földi Imre)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknoár

Ideje volt

Bayer Zsolt avatarja

NoÁr a legújabb videójában a saját farkát harapdálja, de észre sem veszi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.