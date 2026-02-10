A jogállam felrúgására buzdít a Tisza-szakértő

Fleck Zoltán a Tisza házijogászaként a 24.hu-nak adott interjújában azt sugallta, hogy Magyar Péter Brüsszel támogatásával akár feles parlamenti többséggel is meghozhatna olyan döntéseket, amelyekhez a magyar alkotmányos rend szerint kétharmad szükséges – hívta fel a figyelmet Szánthó Miklós a közösségi oldalán.

Az Alapjogokért Központ főigazgatója külön kiemelte, hogy az Ukrajna melletti hadba lépéshez is kétharmados felhatalmazás kellene.

Fleck Zoltán a 24.hu-nak egyébként így fogalmazott:

Be kell mutatni a választóknak, hogy miért kellett túllépni bizonyos formális jogállami elemeken. A jog legtöbbször nem oldja meg a problémát, nem lehet megoldani mindent tisztán jogi eszközökkel. Egy demokratikus fordulat nem azt jelenti, hogy gyorsan létre lehet hozni egy demokratikus működésmódot.

Borítókép: Fleck Zoltán (Fotó: MTI/Földi Imre)