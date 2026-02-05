tisza pártmagyar pétertisza - szigetekelnökségaktivista

Ismét csődöt mondott a Tisza Párt kampánygépezete, szavazatszámlálókat sem találnak

Komoly nehézségekbe ütközik a Tisza Párt a közelgő választásokhoz szükséges szavazatszámlálók toborzásában. Lapunk információi szerint a jelenség oda vezethető vissza, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan csökkent a mozgósítható szimpatizánsok, aktivisták köre.

Munkatársunktól
2026. 02. 05. 4:55
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Magyar Nemzet egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora szerint komoly nehézségek adódtak a párt szavazatszámlálóinak toborzása során. Forrásunk elmondta, hogy több körzetben messze nem jelentkezett elegendő önkéntes, így ismét az aktivisták utaztatására lesz szükség.

20250413 Budapest A Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye. fotó: Hatlaczki Balázs (HB) MW képen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Bódis Kriszta író és a Tisza párt szakértője
Fotó: MW

A forrásunk elmondta, 

a jelentkezők száma elmarad attól, amit korábban terveztünk. Több helyen egyszerűen nincs meg a szükséges létszám. Első körben ezért a helyi jelölteknek kell majd további jelentkezőket toborozni, és ha az se megy, akkor Pest vármegyéből, és Budapestről kell majd vidékre vinni az aktivistákat.

Az információink szerint a problémák főként a koordinációs és kommunikációs hiányosságokból adódnak, és bár a toborzás tovább zajlik, egyelőre nem világos, mikorra sikerül feltölteni a hiányzó helyeket.

A szavazatszámlálóknak emellett az is kedvét szegheti, hogy a 2022-es országgyűlési választások során az ellenzéki összefogás politikusai egyöntetűen azt állították, választási csalásra készülnek a kormánypártok, éppen ezért több mint harmincezer szavazatszámlálót toboroztak országszerte. A szavazatszámlálók pedig csalás helyett kormánypárti szavazók tömegeiről, és rendben zajló voksolásról számoltak be.

Fogy a lelkesedés

Amint arról már korábban is beszámoltunk, komoly gondokkal küzd a Tisza Párt aktivistahálózata: miközben Magyar Péter egyre nagyobb nyilvánosságot próbál kiharcolni magának, a háttérben fogy a lelkesedés, és egyre kevesebben hajlandók nevüket és arcukat adni a párt nyilvános kampányaihoz.

Értesüléseinket alátámasztja, hogy nemrég arról számoltunk be, a Tisza Párt elnöksége egy teljesen új aktivistahálózat kialakításába kezdett, miután megbízhatatlannak bélyegezték a Tisza-szigeteket. Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint Magyar Péterék lemondtak a Tisza-szigetekről és azok zavaros hálójáról, helyette teljesen új rendszerben kezdtek el gondolkodni. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Haraszti Gyula
idezojelekpolgármester

Hérosz a kátyúban – Már az elvtársak is megunták Karácsony tehetetlenségét

Haraszti Gyula avatarja

Őrsi Gergely inkább vesz a II. kerületnek egy hókotrót.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu