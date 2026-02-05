Ismét csődöt mondott a Tisza Párt kampánygépezete, szavazatszámlálókat sem találnak

A Magyar Nemzet egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátora szerint komoly nehézségek adódtak a párt szavazatszámlálóinak toborzása során. Forrásunk elmondta, hogy több körzetben messze nem jelentkezett elegendő önkéntes, így ismét az aktivisták utaztatására lesz szükség.

Fotó: MW

A forrásunk elmondta,

a jelentkezők száma elmarad attól, amit korábban terveztünk. Több helyen egyszerűen nincs meg a szükséges létszám. Első körben ezért a helyi jelölteknek kell majd további jelentkezőket toborozni, és ha az se megy, akkor Pest vármegyéből, és Budapestről kell majd vidékre vinni az aktivistákat.

Az információink szerint a problémák főként a koordinációs és kommunikációs hiányosságokból adódnak, és bár a toborzás tovább zajlik, egyelőre nem világos, mikorra sikerül feltölteni a hiányzó helyeket.

A szavazatszámlálóknak emellett az is kedvét szegheti, hogy a 2022-es országgyűlési választások során az ellenzéki összefogás politikusai egyöntetűen azt állították, választási csalásra készülnek a kormánypártok, éppen ezért több mint harmincezer szavazatszámlálót toboroztak országszerte. A szavazatszámlálók pedig csalás helyett kormánypárti szavazók tömegeiről, és rendben zajló voksolásról számoltak be.

Fogy a lelkesedés

Amint arról már korábban is beszámoltunk, komoly gondokkal küzd a Tisza Párt aktivistahálózata: miközben Magyar Péter egyre nagyobb nyilvánosságot próbál kiharcolni magának, a háttérben fogy a lelkesedés, és egyre kevesebben hajlandók nevüket és arcukat adni a párt nyilvános kampányaihoz.