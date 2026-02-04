tisza pártmagyar pétertisza - szigetekaktivista

Aktivisták után fut a Tisza Párt, egyre kevesebben vállalják nyilvánosan Magyar Pétert

Komoly gondokkal küzd a Tisza Párt aktivistahálózata: miközben Magyar Péter egyre nagyobb nyilvánosságot próbál kiharcolni magának, a háttérben fogy a lelkesedés, és egyre kevesebben hajlandók nevüket és arcukat adni a párt nyilvános kampányaihoz.

Munkatársunktól
2026. 02. 04. 5:22
Magyar Péter Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
A Magyar Nemzethez eljutott információk szerint az elmúlt hetekben a Tisza Párt vezetése – élén Magyar Péterrel – fokozott erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy aktivistákat mozgósítson utcai megjelenésekre, online kampányokra és nyilvános eseményekre. Több forrásunk azonban arról számolt be, hogy a megkeresések gyakran eredménytelenek maradnak.

BUDAPEST, HUNGARY - OCTOBER 23: Opposition leader Peter Magyar of the Tisza Party addresses the crowd during a ‘peace march’ at Heroes’ Square in Budapest, Hungary, on October 23, 2025. Participants carried flags and banners calling for change and criticizing the government’s foreign and domestic policies. Robert Nemeti / Anadolu (Photo by Robert Nemeti / Anadolu via AFP)
Fotó: ROBERT NEMETI/ANADOLU

Egy, a párt belső folyamataira rálátó informátor úgy fogalmazott,

sokan már nem akarják nyíltan felvállalni, hogy a Tiszához kötődnek. Van, aki korábban posztolt, aláírást gyűjtött, de ma már inkább meghúzódik a háttérben.

Más forrásaink szerint Magyar Péter személyesen is próbálja ösztökélni az aktivistákat, rendszeres üzenetekkel és közvetlen megkeresésekkel. Ezek azonban egyre gyakrabban maradnak válasz nélkül.

Nem üldözésről van szó, inkább kétségbeesett hajkurászásról

– fogalmazott egy informátor, aki szerint a pártvezetés érzi, hogy a kezdeti lendület megtört. A problémát súlyosbítja, hogy a nyilvános szerepvállalásban sokan reputációs kockázatot látnak. Többen attól tartanak, hogy a Tisza Párt körüli belső feszültségek, gyorsan változó üzenetek és Magyar Péter kiszámíthatatlan politikai stílusa hosszú távon visszaüthet.

Mindez különösen érzékeny időszakban történik, amikor a Tisza Párt számára kulcskérdés lenne az utcai jelenlét és a hiteles bázis felmutatása. Informátoraink egybehangzóan állítják: miközben Magyar Péter egyre hangosabban követel figyelmet, a mögötte álló – vagy inkább mögüle eltűnő – aktivisták száma látványosan csökken.

A nyilvánosság előtt továbbra is lendületesnek mutatott mozgalomról így egyre többen gondolják úgy: a felszín alatt komoly szervezeti és bizalmi válság bontakozik ki.

Értesüléseinket alátámasztja, hogy nemrég arról számoltunk be, a Tisza Párt elnöksége egy teljesen új aktivistahálózat kialakításába kezdett, miután megbízhatatlannak bélyegezték a Tisza-szigeteket. Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint Magyar Péterék lemondtak a Tisza-szigetekről és azok zavaros hálójáról, helyette  teljesen új rendszerben kezdtek el gondolkodni. 

Egyéni választókerületek alapján kiválogatják a Tisza-sziget tagjai közül azokat az aktivistákat, akik korábban már valamilyen tevékenységet végeztek, és meghívják őket különböző Signal-, illetve Facebook-csoportokba

– tette hozzá a forrásunk. Elmondta, mindennek az az oka, hogy Magyar Péter ki akarja vonni a kampánycsapatokból a sértett koordinátorokat, illetve a bukott jelöltaspiránsokat.

Túl sok a feszültség a Tisza-szigeteken belül, ezért most olyan kampánycsapatokat építenek, amelyek közvetlenül az elnökség utasításait fogják követni

– jelentette ki az informátor. Elárulta, eredetileg Magyar Péter terve a Tisza-szigetekkel kapcsolatban is az volt, hogy közvetlenül az ő utasításait hajtsák végre, azonban ezek a csoportosulások nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. 

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Forrás: AFP)

