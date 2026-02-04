Aktivisták után fut a Tisza Párt, egyre kevesebben vállalják nyilvánosan Magyar Pétert

A Magyar Nemzethez eljutott információk szerint az elmúlt hetekben a Tisza Párt vezetése – élén Magyar Péterrel – fokozott erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy aktivistákat mozgósítson utcai megjelenésekre, online kampányokra és nyilvános eseményekre. Több forrásunk azonban arról számolt be, hogy a megkeresések gyakran eredménytelenek maradnak.

Fotó: ROBERT NEMETI/ANADOLU

Egy, a párt belső folyamataira rálátó informátor úgy fogalmazott,

sokan már nem akarják nyíltan felvállalni, hogy a Tiszához kötődnek. Van, aki korábban posztolt, aláírást gyűjtött, de ma már inkább meghúzódik a háttérben.

Más forrásaink szerint Magyar Péter személyesen is próbálja ösztökélni az aktivistákat, rendszeres üzenetekkel és közvetlen megkeresésekkel. Ezek azonban egyre gyakrabban maradnak válasz nélkül.

Nem üldözésről van szó, inkább kétségbeesett hajkurászásról

– fogalmazott egy informátor, aki szerint a pártvezetés érzi, hogy a kezdeti lendület megtört. A problémát súlyosbítja, hogy a nyilvános szerepvállalásban sokan reputációs kockázatot látnak. Többen attól tartanak, hogy a Tisza Párt körüli belső feszültségek, gyorsan változó üzenetek és Magyar Péter kiszámíthatatlan politikai stílusa hosszú távon visszaüthet.

Mindez különösen érzékeny időszakban történik, amikor a Tisza Párt számára kulcskérdés lenne az utcai jelenlét és a hiteles bázis felmutatása. Informátoraink egybehangzóan állítják: miközben Magyar Péter egyre hangosabban követel figyelmet, a mögötte álló – vagy inkább mögüle eltűnő – aktivisták száma látványosan csökken.

A nyilvánosság előtt továbbra is lendületesnek mutatott mozgalomról így egyre többen gondolják úgy: a felszín alatt komoly szervezeti és bizalmi válság bontakozik ki.

Értesüléseinket alátámasztja, hogy nemrég arról számoltunk be, a Tisza Párt elnöksége egy teljesen új aktivistahálózat kialakításába kezdett, miután megbízhatatlannak bélyegezték a Tisza-szigeteket. Egy, a Tisza Párt elnökségével együtt dolgozó informátorunk szerint Magyar Péterék lemondtak a Tisza-szigetekről és azok zavaros hálójáról, helyette teljesen új rendszerben kezdtek el gondolkodni.