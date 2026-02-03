tisza pártmagyar péterpárt

Paranoid vonásokat mutat a Tisza-vezér, elszigeteli magát Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke már a saját, néhány fős csapatában sem bízik, egyre inkább elszigeteli magát. Több elnökségi tag is háttérbe szorítva érzi magát, és kifogásolják, hogy a stratégiai kérdésekbe – így a párt kommunikációjába és szervezeti irányába – nincs érdemi beleszólásuk.

Munkatársunktól
2026. 02. 03. 5:10
Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy, a Tisza Párt belső folyamataira rálátó informátor szerint Magyar Péter, a párt elnöke az elmúlt hetekben egyre inkább elszigetelődött saját politikai közösségén belül. Forrásunk úgy fogalmazott: az elnökségen belül és a közvetlen munkatársak körében is nő az elégedetlenség, miközben a döntések egy szűk körben születnek meg.

Hungarian opposition leader Peter Magyar of TISZA (Respect and Freedom) party answers a journalist's question during the international press conference in Budapest, Hungary, on January 5, 2026. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az informátor állítása szerint több elnökségi tag is háttérbe szorítva érzi magát, és kifogásolják, hogy a stratégiai kérdésekbe – így a párt kommunikációjába és szervezeti irányába – nincs érdemi beleszólásuk. 

Formálisan vannak egyeztetések, de a lényegi döntések már korábban megszületnek 

– mondta.
Úgy tudjuk, a feszültségek nem újkeletűek: már a párt felfutó időszakában is voltak súrlódások Magyar Péter vezetési stílusa miatt. Több, a párthoz közel álló forrás szerint az elnök centralizált működésre törekszik, ami rövid távon hatékonynak tűnhet, hosszabb távon azonban belső konfliktusokhoz vezethet. 

Forrásunk azt is jelezte: a szűkebb stábban többen attól tartanak, hogy a párt túlságosan egy személyre épül, miközben a szakpolitikai és szervezeti háttér megerősítése elmarad. Ez a helyzet – informátorunk szerint – belső bizonytalanságot és bizalmatlanságot szül, s a kialakult helyzet már a párt működésére is hatással van. 

Több kezdeményezés lelassult vagy elakadt, mert az érintettek nem látják világosan, ki és milyen felhatalmazással dönt bizonyos kérdésekben. A belső bizonytalanság következtében – forrásunk állítása szerint – egyre többen választják a kivárást, ami tovább erősíti Magyar Péter elszigetelődését a saját csapatán belül.

Úgy tudjuk, a Tiszában többen attól tartanak, hogy a jelenlegi működés hosszabb távon belső törésekhez vezethet. Informátorunk szerint már most is vannak olyan szereplők, akik háttérbe húzódtak vagy minimálisra csökkentették a részvételüket a párt napi munkájában. Ez a folyamat – forrásunk szerint – komoly kérdéseket vet fel a párt stabilitásával és jövőbeli működésével kapcsolatban.
Informátorunk szerint Magyar Péter 

a saját csapatával sem oszt meg minden lényeges információt, ami tovább mélyíti a belső feszültségeket.

 Úgy tudjuk, több fontos politikai és szervezeti kérdésről utólag vagy egyáltalán nem értesülnek azok, akiknek elvileg részt kellene venniük az előkészítésben. Forrásunk szerint ez a gyakorlat bizalmatlanságot szült, és azt az érzetet erősíti, hogy a pártvezetésen belül nem átlátható az információáramlás. 

Állítása szerint a belső körökben egyre gyakrabban merül fel kritika azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter zárt körben tartja a tárgyalásokat és a jövőbeli terveket még a közvetlen munkatársai előtt is eltitkolja. 

Ez a működés nemcsak az elnökségi tagokat, hanem a szervezeti háttérben dolgozókat is bizonytalanságban tartja, akik így sokszor csak találgatásokból próbálnak következtetni a párt következő lépéseire.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Polyák Attila)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Onnan kapott pofont Magyar Péter, ahonnan a kétharmadot remélte – elég volt egy bejegyzés a Facebookon

Odrobina Kristóf avatarja

Az internet nem felejt, még a Tisza Pártban sem!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu