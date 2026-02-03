Paranoid vonásokat mutat a Tisza-vezér, elszigeteli magát Magyar Péter

Forrásunk azt is jelezte: a szűkebb stábban többen attól tartanak, hogy a párt túlságosan egy személyre épül, miközben a szakpolitikai és szervezeti háttér megerősítése elmarad. Ez a helyzet – informátorunk szerint – belső bizonytalanságot és bizalmatlanságot szül, s a kialakult helyzet már a párt működésére is hatással van.
Több kezdeményezés lelassult vagy elakadt, mert az érintettek nem látják világosan, ki és milyen felhatalmazással dönt bizonyos kérdésekben. A belső bizonytalanság következtében – forrásunk állítása szerint – egyre többen választják a kivárást, ami tovább erősíti Magyar Péter elszigetelődését a saját csapatán belül.
Úgy tudjuk, a Tiszában többen attól tartanak, hogy a jelenlegi működés hosszabb távon belső törésekhez vezethet. Informátorunk szerint már most is vannak olyan szereplők, akik háttérbe húzódtak vagy minimálisra csökkentették a részvételüket a párt napi munkájában. Ez a folyamat – forrásunk szerint – komoly kérdéseket vet fel a párt stabilitásával és jövőbeli működésével kapcsolatban.
Informátorunk szerint Magyar Péter
a saját csapatával sem oszt meg minden lényeges információt, ami tovább mélyíti a belső feszültségeket.
Úgy tudjuk, több fontos politikai és szervezeti kérdésről utólag vagy egyáltalán nem értesülnek azok, akiknek elvileg részt kellene venniük az előkészítésben. Forrásunk szerint ez a gyakorlat bizalmatlanságot szült, és azt az érzetet erősíti, hogy a pártvezetésen belül nem átlátható az információáramlás.
Állítása szerint a belső körökben egyre gyakrabban merül fel kritika azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter zárt körben tartja a tárgyalásokat és a jövőbeli terveket még a közvetlen munkatársai előtt is eltitkolja.
Ez a működés nemcsak az elnökségi tagokat, hanem a szervezeti háttérben dolgozókat is bizonytalanságban tartja, akik így sokszor csak találgatásokból próbálnak következtetni a párt következő lépéseire.
