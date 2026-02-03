Paranoid vonásokat mutat a Tisza-vezér, elszigeteli magát Magyar Péter

Egy, a Tisza Párt belső folyamataira rálátó informátor szerint Magyar Péter, a párt elnöke az elmúlt hetekben egyre inkább elszigetelődött saját politikai közösségén belül. Forrásunk úgy fogalmazott: az elnökségen belül és a közvetlen munkatársak körében is nő az elégedetlenség, miközben a döntések egy szűk körben születnek meg.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az informátor állítása szerint több elnökségi tag is háttérbe szorítva érzi magát, és kifogásolják, hogy a stratégiai kérdésekbe – így a párt kommunikációjába és szervezeti irányába – nincs érdemi beleszólásuk.

Formálisan vannak egyeztetések, de a lényegi döntések már korábban megszületnek

– mondta.

Úgy tudjuk, a feszültségek nem újkeletűek: már a párt felfutó időszakában is voltak súrlódások Magyar Péter vezetési stílusa miatt. Több, a párthoz közel álló forrás szerint az elnök centralizált működésre törekszik, ami rövid távon hatékonynak tűnhet, hosszabb távon azonban belső konfliktusokhoz vezethet.